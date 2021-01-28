高雄今日戲院外牆倒塌 陳其邁坐鎮指示安置市民
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-28 21:15:28
今（28）日下午4點37分左右，高雄市新興區八德二路30、32號建築物外牆倒塌，市長陳其邁第一時間率市府消防、工務、警察等單位赴現場瞭解情形，並同步啟動幕僚小組，出動21車65人及捜救犬4隻，現場疏散21人，幸無人員受傷。
該起坍塌波及後方民宅，街道內汽機車也都被壓壞，高雄市消防局接報後隨即派遣特搜中隊、新興分隊、前金分隊、苓雅分隊等分隊，共21車65人及捜救犬4隻前往搶救，現場幸無人員受傷受困。高雄市長陳其邁獲知後也趕到現場指揮坐鎮，立即展開人員捜救並固定滑脫牆面，避免災害擴大，陳其邁說，現場外牆倒塌經結構技師認定為危樓，救人為先，經過監視器畫面、熱顯像儀以及搜救犬的反覆搜索，並無人員傷亡。秘書長楊明州指出，為顧及周邊住戶生命安全，已疏散同愛街35巷內倒塌建築物周邊住戶，經區公所與里長的清查，共疏散21人並予以妥善安置，市長也指示工務局於最短時間以大型機具進行坍塌移除作業；消防局也在晚間八點半左右表示，大鋼牙怪手已到達現場，先將壓毀轎車拉出，並進行後續清理，大面積的帷幕牆預計明日全數清除。