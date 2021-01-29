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批中央隱匿疫情　藍委：說北部醫院耽誤第一時間防疫

記者吳承翰、呂炯昌/台北報導

2021-01-29 16:58:48｜2021-01-29 17:00:21

國民黨團
▲國民黨團上午召開記者會，表達全黨團都關心部桃的立場。　（圖／記者呂炯昌攝）
立法院第二會期臨時會今（29）日最後一天，國民黨團上午在議場前召開記者會，表達力挺衛福部立桃園醫院醫護人員。國民黨桃園市立委萬美玲選區正好桃園市人口精華區，是確診案例的足跡遍及她的選區，她指出地方早知道「北部醫院」是部桃，但中央遲遲不肯公布，害里長沒辦法大動作防疫，深怕觸犯法規，她呼籲中央「資訊第一時間公開透明，那時耽誤了，其實里長都很希望趕快公布，他們迅速防疫，我們地方中央一起打贏防疫這場仗。」
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國民黨團召集桃園立委萬美玲、魯明哲、呂玉玲，以及家鄉在桃園的不分區立委張育美共同表達挺桃園撐過這次難關，萬美玲表示桃園人都有意識避開大醫院，轉往小診所做篩檢，卻也苦了這幾百家診所醫護，就有診所向她反映N95口罩、防護衣、消毒液短缺，但萬美玲說在她跟衛福部反應後，衛福部次長薛瑞元隨即盤點醫療物資，在幾天的時間內就拿出了45000個口罩、防護衣，以及消毒液2000瓶，她也感謝衛福部處理迅速。
但萬美玲話鋒一轉，指出在部桃爆發群聚感染的第一時間，中央遲遲不肯說地點，一直用「北部醫院」，反而引起民眾更大的恐慌，桃園人心知肚明在哪，里長卻怕搶先說出就在桃園、大動作防疫會違反相關法規，等到防疫指揮官陳時中鬆口，里長立刻消毒周邊環境，疫情立刻被壓制住。
國民黨團總召林為洲則說幾位桃園的立委都很關心部桃，也一直跟他反應，希望黨團能表態力挺，「這幾天我們也推公決案，想盡辦法去爭取第一批疫苗給醫護人員，其中又屬部桃最需要，剛好最近幾個國家跟我們要求車用晶圓輸出，那我們能不能也跟他們要求疫苗」。
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