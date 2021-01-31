台積電太強大！日經：美國都感到不安 為保安全爭取設廠
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-31 16:11:35
全球車用晶片近期陷入短缺，德國、美國及日本等汽車大廠紛紛請求政府致函台灣方，希望台灣半導體大廠台積電（TSMC）能夠增產解決燃眉之急。日本媒體近日報導，美國1980年代末期開始半導體「水平分工」的模式，在張忠謀的帶領下，台積電逐漸起步。隨著智慧型手機等電子設備的研發，台積電在全球產業的存在感已經無法忽視。
《日經新聞》報導，台積電擁有強大的實力。全世界的半導體生産現在都陸續集中到台積電。美國蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）、SONY等，這些大企業每天都前往台灣，想盡辦法希望在産品中搭載台積電的半導體，因為這將左右産品的性能。台積電的股價最近1年內猛漲至原來2倍，躋身世界最重要的企業之一。報導續指，1986年，日本與美國圍繞半導體發生劇烈貿易摩擦之後，簽訂了《日美半導體協議》，隔年台積電成立。美國開始致力於半導體新經營模式「水平分工」，張忠謀帶領的台積電隨著水平分工推進，陸續接到生産訂單，很快進入增長階段。在不知不覺中，世界上生産尖端半導體的大廠變成台積電、三星電子（SAMSUNG）和英特爾（Intel）三家企業，但英特爾目前面臨衰退危機。《日經新聞》指，美國提出的「水平分工」讓台積電擁有了出乎意料的實力，如今美國也感到不安。同時，美中衝突激化的地緣政治風險也備受關注，讓美國為政府了保護產業鏈的安全，積極吸引台積電、三星等大廠回美設廠。