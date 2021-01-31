美國麻州議員林奇確診　打過2劑疫苗仍染疫

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國媒體今天報導，麻州兩位國會議員雙雙確診，其中一人還接種過2劑疫苗，顯示就算打完疫苗仍可能對病毒沒有抵抗力，特別是接種完第2劑疫苗的兩週之內。
「華盛頓郵報」報導，發言人塔皮（Molly RoseTarpey）表示，波士頓辦公室職員本週稍早確診之後，聯邦眾議員林奇（Stephen F. Lynch）昨天下午採檢也對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）驗出陽性，但他沒有症狀，感覺還好。林奇在拜登（Joe Biden）1月20日就職總統前就接種過輝瑞（Pfizer）和BioNTech合作研發的第2劑疫苗，但辦公室不願說明林奇是在哪天接種。林奇出席就職大典前採檢為陰性。國會議員最早是在12月18日接種，但當時林奇表示，會等醫護等第一線人員與長者先打。不清楚林奇最後是在何時接受第1劑疫苗，理論上他應該在打第1劑後的3至4週接著打第2劑。另一位染疫的是聯邦眾議員特拉漢（Lori Trahan），她是在28日宣布採檢陽性且無症狀。特拉漢的幕僚都遠距工作，她也表示，接下來一週將透過代理投票。發言人表示，特拉漢上週接種第1劑疫苗。醫療專家指出，接種過1劑或2劑疫苗後也並非完全沒有可能確診，輝瑞公布的臨床試驗就顯示，他們的疫苗第1劑有效性約52%，施打第2劑7天後有效性95%。接種兩劑疫苗後，少數人仍可能輕微染病。但臨床試驗時，接種過兩劑疫苗的約2萬人僅1人後來變成重症，顯示這種疫苗仍可抵擋最危險的狀況。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1100131