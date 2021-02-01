滷肉怎麼滷才好吃？「4精髓」缺一不可：肉質鮮嫩又入味

滷肉是下飯的最佳良伴，深受許多大人及小孩喜愛，而許多人也都會在家自製，不過，到底該怎麼滷才能入味又好吃呢？近日專攻美食領域的搜狐號《央七美食大轉盤》專欄就揭密，「4香料」是精髓，缺一不可！若是按照此方法來燉煮，絕對能滷出一鍋肉質鮮嫩又解膩的好肉。

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《央七美食大轉盤》表示，許多人都會到滷味店買滷菜回家配飯或麵，不過，各家滷味的味道大不相同，有時候難免會不盡人意，甚至價錢也不可愛，因此，若想吃到美味又吃不膩的滷味，不妨還是自己動手做吧！《央七美食大轉盤》就傳授了滷味妙方，其實無論滷什麼肉，只要加入以下「4必備香料」，就能滷出香氣迷人又對味的滷肉。

▲滷肉怎麼滷才好吃？美食專欄《央七美食大轉盤》揭密，「4香料」是精髓，缺一不可！（示意圖／取自pixabay）

首先是「八角」，加入八角不但能除去腥羶異味、增添香氣，還可調節口味，增進食慾，對於滷肉來說，八角絕對是精髓所在，能賦​​予滷肉一股鮮甜味。其次為「茴香」，形似稻穀粒，色澤淡綠色、香氣濃郁，不僅可以去除原材料中的腥臭之氣，還能為原材料增添新的香味。

另外，「桂皮」也是滷味中必加的，用它來滷肉的話，肉質會比較細膩，不容易發柴，且不易變老。而「草果」則是絕對不能少的靈魂香料！比起辣椒和花椒的嗆辣感，草果要溫柔許多，草果的味道如生薑一般，需要長時間燉煮才能顯現，主要可以解膩、增香、除腥。（編輯：許苡晴）