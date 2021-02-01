提親被開600萬聘金！男曝「原因」超傻眼　網勸：快逃啊

談戀愛只要你情我願即可，但結婚卻是兩個家庭的事，婚姻大事除了男女主角需要好好協調外，更需要雙方家庭的溝通合作，從婚禮、生小孩到買房等細節牽連甚廣，不少人甚至在討論過程中就喬不攏而撕破臉，最後不僅失了和諧，還恐害婚事泡湯。近日就有網友透露，他朋友日前去提親，女方竟要求600萬聘金，而開出天價聘金的「原因」曝光後，不少網友都直呼「快逃啊！」

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原PO在PTT八卦板以「女方的爸媽要求600萬給弟弟買房？」為題表示，自己最近聽到一個很扯的消息，有朋友去提親，結果女方家要求600萬聘金，原因是要給弟弟買房，因為姊姊嫁了，就無法再支付錢給弟弟，所以一次付清600萬，他並好奇詢問大家「這樣正常嗎？」

▲有網友透露，他朋友日前去提親，女方竟要求600萬聘金，而開出天價的「原因」曝光後，不少網友都直呼「快逃啊！」（圖／翻攝自PTT）

對此，網友紛紛留言「這只是前菜」、「快逃啊！」「60萬都太多」、「這種岳父母哦...如果新娘沒有擋，這一家都是賊，串通好的」、「這是贖身的概念嗎」、「第一刀就要刮你600萬XD你以後好自為之」、「這種唷，算了吧！給了六百萬，誰知道後續會怎樣？」、「你如果拿的出600萬...那以後還有很多600萬要你付」。

另還有人直指「又不是賣女兒，如果給了離婚怎辦？」、「先不說600萬，給弟弟買房幹麻？弟弟關我屁事...」、「放生啊！老婆是有多稀有，這個錯過要悔恨終身」、「很多人都會被迫幫忙養家人，結婚後問題就轉移到另一伴」。（編輯：許苡晴）