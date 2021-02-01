搶攻內需市場卯足勁 築間餐飲集團4月底前連開7店
記者金武鳯/綜合報導
2021-02-01 11:47:51
疫情未歇，邊境管制，搶攻內需消費市場商機，築間餐飲集團卯足全力拼展店，旗下3個品牌今年4月底前，將在中、北部連開7家店。台中部份，主打和牛燒肉吃到飽的全新品牌「本格和牛燒肉放題」，繼太平區開創首店爆紅後，趁勝追擊，第二家店決定年後搶進崇德商圈一級戰區，與市場區隔，營業至凌晨4時，另闢夜貓族市場。
築間餐飲集團是餐飲界黑馬，十年來開創6個品牌74家店，甚至跨足中國大陸市場。展店無上限，儘管疫情延燒，新年度第一季已規畫再展7家新店。築間展店有眉角，最好集市聚客；最有名的莫過於台中文心路上，方圓30公尺內，築間鍋物就開了4家，其中3家還是緊鄰而開，不信「自己打自己」這一套。在太平甚至有築間一條街景象，築間旗下3個品牌緊鄰開設，確實讓饕客多了選擇。 台中人是肉食控，舉凡火鍋、燒肉店櫛比鱗次開設。築間餐飲集團看準「肉食控」商機無限，全台總數約60家築間幸福鍋物店，中台灣就佔了一半。此外，主打和牛燒肉吃飽的全新品牌「本格和牛燒肉放題」，首店也開在台中太平區。果然投中台中人所好，天天生意爆好，營業時間從上午11點到凌晨4點，客人蜂擁而至沒消停。趁勝追擊，築間集團今年第一季的展店計畫中，全台第二家「本格和牛燒肉放題」，仍鎖住台中市場，將於年後約二月底搶進崇德商圈一級戰區；且來勢洶洶，開幕即祭出2優惠搶客，一是首8日享「四人同行88折」；二為揪好友吃肉活動 ，只要於官方粉絲專頁留言即可免費獲得「好友揪團券」，並於用餐時出示可享4人88折、6人78折優惠。 「本格和牛燒肉放題」主打仟元以下，30種肉品任你吃到飽。其中「牛盛」品項有9種，不吃牛的另有「豚盛」、「海味」、「燒鳥」及桃木煙燻櫻桃鴨胸選擇。為滿足饕客挑剔的嘴，即使沾醬都很講究，有用來中和油膩的特調檸檬汁，與燒肉完美結合的鹽蔥及品嘗燒肉必備的日式燒肉醬與味噌燒肉醬等。尤能討得消費者歡心的是，本格冰淇淋區，網羅有Häagen-Dazs、Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋及meiji明治冰淇淋諸多品牌，一樣任你吃到爽。