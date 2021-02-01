搶攻內需市場卯足勁 築間餐飲集團4月底前連開7店

「本格和牛燒肉放題」，繼太平區開創首店爆紅後，趁勝追擊，第二家店決定年後搶進崇德商圈一級戰區，與市場區隔，營業至凌晨4時，另闢夜貓族市場。

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築間餐飲集團是餐飲界黑馬，十年來開創6個品牌74家店，甚至跨足中國大陸市場。展店無上限，儘管疫情延燒，新年度第一季已規畫再展7家新店。築間展店有眉角，最好集市聚客；最有名的莫過於台中文心路上，方圓30公尺內，築間鍋物就開了4家，其中3家還是緊鄰而開，不信「自己打自己」這一套。在太平甚至有築間一條街景象，築間旗下3個品牌緊鄰開設，確實讓饕客多了選擇。

▲即將於年後搶進台中崇德一級戰區的「本格和牛燒肉放題」，主打和牛吃到飽，千元有找。（圖／本格和牛提供）

台中人是肉食控，舉凡火鍋、燒肉店櫛比鱗次開設。築間餐飲集團看準「肉食控」商機無限，全台總數約60家築間幸福鍋物店，中台灣就佔了一半。此外，

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