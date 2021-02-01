何安所年關前贈白米 援助弱勢過好年
記者鄧力軍/台中報導
2021-02-01 15:00:00
農曆春節將至，中市警第六分局何安派出所為幫助弱勢家庭度過難關，所長游銘鋒特別於「110年加強重要節日安全維護工作」前率警員林子清、林偉隆及許珈瑄至轄內各里鄰，捐贈愛心物資予弱勢家庭，讓其感受到社會溫暖，幸福過好年。
所長游銘鋒表示，轄內低收入戶及社會邊緣戶的家庭，家中經濟皆十分貧困，對他們來說，三餐能夠 溫飽都是種奢望，員警於執勤中甚至發現有些隔代教養家庭，家中經濟重擔落在阿公、阿嬤身上，為維持生活家計，辛苦頂著烈日、寒風、暴雨在外撿拾資源回收，為的就是能夠給孫子過上安穩生活的日子；有的一家十幾口均擠在同一鐵皮屋下居住，平日的三餐及孩子的就學都是靠社會救助的幫忙，才能生活下去。看到這些困苦家庭，員警感到相當不捨，想出一份心力協助幫忙，一起幫助弱勢家庭度過難關，故偕同轄內里長與員警至各處發放白米送幸福，關懷需要幫助之弱勢家庭，讓獲得白米物資的民眾倍感窩心，感受到何安所歲末送暖、溫暖傳愛之一面。游銘鋒表示「110年加強重要節日安全維護工作」自110年2月3日（星期三）22時起至2月17日（星期三）24時止，為期15日，員警亦將結合協勤民力，透過警民合作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作三大主軸，讓民眾安心歡喜過新年。