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案908陪母看病卻染疫　平鎮某醫院擴大匡列158人隔離

記者劉雅文/台北報導

2021-02-01 14:33:45｜2021-02-01 14:34:19

▲部立桃園醫院清空，陸軍33化學兵群20日再度前往桃園醫院進行消毒作業。（圖／軍聞社提供）
▲部立桃園醫院群聚感染事件持續延燒，指揮官陳時中今（1）天再度召開記者會說明。（圖／軍聞社提供）
中央疫情指揮中心，今（1）日再度召開臨時記者會，針對國內院內群聚的本土疫情發表最新說明，先前一位50多歲男性案908，因為在1月23日陪同母親就醫，與案889就醫時，疑似距離靠太近而被傳染，對此指揮中心今天表示，針對案889的相關接觸者也持續擴大匡列。
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指揮官陳時中提到，案889在第一階段，因為赴另一間平鎮區的醫院就醫，相關接觸者之前匡列276人，現在因為揪出陽性的案908，決定再擴大範圍，目前將居家隔離擴大新增隔離158人，且相關檢驗持續進行中。
指揮中心表示，針對桃園院內群聚事件，目前隔離總計4337人，醫院 146人、社區 837人、回溯 3354人。
另外針對外界質疑，對於案889位于某平鎮醫院就醫，指揮中心沒有公開醫院，但對於案908足跡公布後，衝擊九份、大溪老街生意，有雙標解釋，對此陳時中嚴正駁斥，他強調，因為醫療院所就醫接觸者都有完全掌握，但老街進出人很多、沒辦法掌握，因此不能掌握的就對外公布。
面對案889、908在就醫時是前後排座位，但對於當時兩人有沒有相關接觸，陳時中表示，打噴嚏跟咳嗽這些情況，從監視器看不太出來，這問題仍然沒辦法給答案。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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