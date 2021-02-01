陳市長變回陳醫生　陳其邁年節關懷獨居長輩健康

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71歲的徐姓阿嬤，同住的還有一位身障的兒子，徐阿嬤喜歡和朋友外出走走，曾因跌倒右腳筋受損，走路略受影響，外出須以拐杖輔助；而另一位獨居的73歲伍姓阿嬤，是鄰居眼裡的開心活寶，丈夫孩子都過世了，身體狀況不大好，因為腳傷需要定期回診，目前由高雄市大寮區中興社區發展協會提供關懷訪視服務、居家服務備餐服務，並申請緊急救援連線服務。高雄市長陳其邁表示，今日主要是來跟獨居的阿嬤長輩拜年、送年菜，希望她們能夠多一點喜氣，在過年的時候，獨居的長輩喜歡多一點的人來看他們，讓他們知道其實這個社會都很關心他們，尤其要感謝社區的志工，幾乎都是每個月、每周都固定來做家訪，照顧他們的起居。社會局表示，在農曆春節期間，部分獨居長輩的子女會回家團圓，但仍有多數獨居長輩一個人孤獨過節，社會局長期結合民間團體，提供獨居老人電話問安、關懷訪視、資源連結及加強關懷服務，目前高雄獨居老人約1萬7,627人，在歲末寒冬之際，將致贈3,700份年節禮盒，給列冊關懷、經濟弱勢榮民及原住民之獨居長輩；過年期間，市府對於獨居長輩的服務「不打烊」，市民朋友如發現需要緊急協助的長輩，請撥打1999高雄萬事通或113專線通報。