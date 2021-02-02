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中國脫貧成功？去年地方狂發債務、利率狂飆50個基點

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-02-02 15:43:54

人民幣/RMB/China Money
▲中國去年所有貧困縣「脫貧成功」，但《路透社》統計去年地方債務、利率大幅飆高。（圖／美聯社／達志影像）
中國政府去年11月宣布貴州省最後9個縣「貧困縣」序列，全中國832個貧困全部脫貧摘帽，看似「脫貧攻堅」的任務取得重大成果，但《路透社》近日報導，中國今年第一個月地方債發行高達3523億3574萬人民幣，其中大都是再融資。
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《路透社》報導，去年是中國地方債發行以來最忙碌的一年，全年發行規模達到創紀錄的6.44兆人民幣。背後因素包括新冠肺炎疫情衝擊經濟，中國財政政策大幅發力，赤字率設定在3.6%以上，首度突破3%，同時債務規模的急劇膨脹也導致債務率接近警戒區間下限。
地方透過再融資發行債務的部分，由於中國財政部仍未下達提前批次，故1月所發類型均為再融資。當月發行節奏相對清淡，《路透社》指出，發行結果差異化初顯，多只債券定位高於以往常規25個基點（bp）的上浮幅度，其中大連專項債上浮達50個基點，內蒙古一般和專項債均為35個基點，遼寧和青海亦有券種上浮39和35個基點。
統計資料顯示，去年2020年，中國發債規模最多分別是：山東江蘇、廣東。山東省地方債發行規模4,500.2億人民幣；而發債規模佔地區GDP最高的地方則是青海（17%），最低的為廣東（3.7%）。但廣東的GDP為全中國最高，超過11兆人民幣第二則為江蘇（10兆）、山東位列第三。
報導指出，由於2020年中國面臨美中貿易戰、經濟放緩加上疫情衝擊等因素，首次放棄了設定年度GDP增長的量化目標，大幅調升預算赤字率至3.6%以上，並規劃1兆抗疫特別國債。
消息人士預測，因擔心要求經濟增長可能間接鼓勵各省增加債務，今年中國可能不設經濟增長目標。去年受新冠疫情波及，中國經濟成長率僅2.3%但今年疫情趨緩，加上全球經濟復甦，中國經濟有望大幅反彈8.9%。
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