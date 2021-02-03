美國遊說抵制北京冬奧　歐洲反應冷淡

（中央社記者林育立柏林2日專電）德國媒體引述外交人士報導，美國正試圖遊說歐洲國家聯合起來抵制明年的北京冬奧，不過由於擔心中國也抵制巴黎奧運，歐洲各國反應冷淡。
德國「經濟週刊」（Wirtschaftswoche）引述外交圈人士報導，為抗議新疆維吾爾少數民族受到壓迫，美國新任總統拜登的顧問正試圖遊說歐洲各國，一起抵制明年2月在北京舉行的冬季奧運會；美國政府並打算制定法案，禁止美國公民參加北京冬奧。不過，歐洲到目前為止反應冷淡，原因之一是巴黎將在2024年舉辦夏季奧運會，歐洲各國擔心如果抵制北京冬奧，中國為了反制也會抵制巴黎奧運，一名業界代表警告那將是「後果嚴重的烏龍球」。此外，拜登很清楚必須有足夠的國家加入抵制才會成功。拜登政府年輕一輩的顧問支持抵制北京冬奧，但老一輩的顧問態度保留，原因是美國為抗議蘇聯入侵阿富汗，曾帶頭抵制1980年的莫斯科奧運會，結果因部分西方國家沒有加入抵制的行列，效果相當有限。北京2008年舉辦夏季奧運會時，也曾因西藏人權問題引發爭議，在各國舉行的聖火傳遞活動備受干擾。為確保北京冬奧順利舉行，中國國家主席習近平1月25日才與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）通話，強調中方一定能如期完成籌辦任務。根據中國官媒新華社的通稿，巴赫表示將致力維護奧林匹克精神，反對將體育運動政治化。明年中國的冬奧如果順利舉辦，北京將成為第一個舉辦過夏季和冬季奧運的城市。（編輯：黃自強）1100203