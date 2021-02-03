最想重溫哪款遊戲？網狂點名「3神作」：聽到配樂就懷念

科技日新月異，遊戲開發者也越來越創意百出，如今電子遊戲已經數不勝數，各式各樣的種類皆有。而過去風靡一時的遊戲，你是否還記的呢？近日就有網友好奇詢問大家「有什麼想重溫的遊戲嗎？」結果許多網友都狂點名「這3神作」，直呼「聽到配樂就超懷念」。

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原PO在PTT女孩板表示，很多遊戲都好好玩，最近看到《仙境傳說》重開了，有了想玩的念頭， 一聽到配樂就好懷念，感覺好像回到以前的時光，他並好奇提問「大家有什麼想重溫的遊戲？」

▲網友在PTT討論想重溫的遊戲。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛狂指「仙劍奇俠傳」、「楓之谷」與「大富翁4」，「一定是仙劍1，我玩了...二十五年了吧！」「楓之谷一票」、「秒選仙劍，聽到配樂就超懷念」、「大富翁4！」「楓之谷，我被盜到第六次才醒悟，盜我的人一定超爽，那年代是大富翁，但還是好懷念」、「楓之谷，卡比之星鏡之大迷宮」、「大富翁一代」、「仙劍1，每年都會重溫一下，哈哈」。

另還有人直指「RO，但沒有那個時間玩了，留在當初那個美好回憶也不錯」、「阿貓阿狗！好希望出一代高清版」、「美少女夢工廠2，我要買國王的新衣」、「SD鋼彈嗚嗚嗚，時代的眼淚」、「明星志願」、「以前的跑跑卡丁車」、「夢遊先生」、「魔獸世界、毛毛蟲賽車、跑跑卡丁車」。（編輯：許苡晴）