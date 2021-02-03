今天立春高溫達28度！小年夜、除夕天氣預測出爐
記者孫唯容/綜合報導
2021-02-03 08:03:20
今（3）日適逢24節氣中的「立春」，中央氣象局指出，東北季風減弱，逐漸轉東風，各地天氣大多晴朗穩定，清晨西半部及南投局部地區仍有10度以下的氣溫出現，最高溫有28度﹔氣象專家吳德榮在專欄中預測，小年夜、除夕（10、11日）前後，將有一波對流強的鋒面通過，將有明顯陣雨。
氣象局預測，今天白天溫度在北部地區將稍回升，高溫除了花、東約22度之外，其他地區約23至28度，西半部局部地區早晚氣溫仍偏低，日夜溫差可達10度以上，早出晚歸應注意溫度的變化，適時增添衣物。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今天白天起至明(4)日冷空氣漸減弱，氣溫漸升，早晚仍偏冷；西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。吳德榮指出，週五至下週一（8日）各地晴朗穩定，白天皆有「和煦冬陽」，夜間「輻射冷卻」強，日夜溫差近15度；下週二中高雲逐漸增多，西半部仍為多雲時晴，東半部局部短暫雨機率提高。吳德榮預測，小年夜、除夕(10、11日)前後，有一波「對流性」較強的鋒面快速通過，影響約1整天，大氣很不穩定，將伴隨明顯降雨，但不同模式所模擬的通過時間並不一致，應持續觀察模式的調整。