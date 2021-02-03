美國認定緬甸「軍事政變」暫停援助 考慮本週進行制裁
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-03 10:04:46
緬甸軍方於1日凌晨大動作逮捕國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）、總統溫敏（Win Myint），以及執政黨全國民主聯盟（NLD）多位高層。美國政府於當地時間2日宣布，經過謹慎考量後將軍政府掌權定調為「軍事政變」（military coup），將按照法律規定暫停對緬甸的直接援助。
綜合外媒報導，美國國務院2日上午針對緬甸情勢召開電話簡報會，一名官員表示，當局謹慎審視緬甸當前情況以後，政府認為翁山蘇姬以及民選總統溫敏在2月1日的軍事政變中被迫下台。美方呼籲緬甸軍事領導人立刻無條件釋放翁山蘇姬、溫敏，以及其他被捕的民運、政治領導者。美國國務院官員表示，拜登政府將會對緬援助計劃進行更廣泛的審查，並調查是否有任何間接讓緬甸軍官受益的事項，包括與軍政府領導有關的企業公司。同時，美國政府將繼續對緬甸民眾提供援助，包括人道主義救援和支持民主發展的項目。美國政府相信，民主是解決緬甸目前的難題的最佳機會。美國總統拜登先前表示，過去十年因為緬甸民主進程，美國取消了對緬制裁，但軍事政變帶來的逆轉局勢，迫使美國必須立刻重新審視制裁的法律，並採取適當行動以捍衛民主價值。拜登政府2日也暗示，經濟制裁的手段也在考量之內，重申總統的立場：謹慎、完整地審視美國目前的經濟制裁，尤其是緬甸軍事領導有關的企業。國務院官員並未透露明確的制裁時程，但有消息私下透露，拜登政府最快可能在本週宣布制裁，倘若如果政府基於盟友關係考量決定不實施，國會議員仍可能透過立法強制政府制裁緬甸。根據美國官方統計，政府「很少」直接向緬甸提供的援助，由於緬甸人權紀錄，美國先前已出台多項外國援助限制，針對包括軍政府在內的緬甸政府機構，大部分的外援資金都是透過公民社會團體提供。美國國際開發總署（USAID）統計，2019年美國對緬援助資金約為2億1636萬美元，去年已通報的援助金額約為1億8458萬美元。