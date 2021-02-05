寒流報到、空汙加持　醫：當心用眼過度成都市「糊矇族」

台灣空汙好發於冬季 空氣品質惡化恐影響視力 當心成為都市「糊矇族」!

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2021年一開始，寒流接二連三，不僅帶來低溫，冷空氣也伴隨著空汙問題，不良的空氣品質會直接造成身體上的不適，除了喉嚨不舒服、過敏，還可能造成「視力模糊」，中國附醫角膜科主任江鈞綺指出，若感到視線不清，千萬別大意，可能是乾眼疾病的症狀，小心在不知不覺中，成為都市「糊矇」族的一員！

▲現代人騎機車通勤，加上過度用眼，小心「都市糊矇族」上身。（圖／shutterstock）

國人每４人當中就有１人有乾眼症 4步驟心法判斷是否中標！

若生活中常有眼睛痠痛、疲勞感以及視線模糊的症狀，就須注意。江鈞綺指出，現代人長期騎機車通勤、連續30分鐘以上使用3C產品、或是熬夜追劇，都是「都市糊矇族」的好發族群，小心乾眼問題找上門！

根據調查，國人乾眼問題的比例從20%升高至35%以上，年齡層也下降至20-30歲。「這數字可能被低估。」江鈞綺提醒。普遍國人對於乾眼疾病的病識感低，30%患者出現相關症狀後直接忽視。且乾眼問題往往與病況不成正比，有時候病人對眼睛乾澀沒什麼感覺，經由儀器檢查後，卻發現角膜已出現破皮現象，進而導致眼睛敏感度下降，輕忽乾眼問題，錯過最佳治療時機。

至於民眾該如何辨別症狀，避免成為「都市糊矇族」？江鈞綺建議可參考國際淚膜及眼表協會乾眼工作小組 (TFOS DEWS II)區分的四個等級：

第一級為「偶發性的視力模糊或眼睛不適」、第二級為「經常性視力模糊或眼睛不適，眼球表面出現破皮症狀、或微量淚液殘留」、第三級為「長期的感到不適，分泌物增加」、第四級為「視力不清，造成失能可能性」。醫師建議，基本上，建議患者若頻繁出現第一級症狀，便應盡早就醫，預防惡化，讓日常不受影響，脫離糊矇族。

▲面對生活中種種威脅，眼睛得時時刻刻保養，愛爾康是糊矇族的好夥伴。（圖／shutterstock）

長效保濕型的人工淚液 選擇眉角多！

除了尋求專業協助，不少患者在生活中也會選擇使用人工淚液，江鈞綺表示，人工淚液擁有保持眼睛濕潤以及穩定淚膜的功能，但在產品選擇上，可選用「長效保濕」類型人工淚液保持濕潤，維持一整天良好的視覺品質。舉例來說，選有含長效保濕因子的人工淚液，如Propylene Glycol，可提升60%的保濕力；其次，是否有鎖水層也是關鍵因素，可維持眼睛濕潤時間，減少淚水蒸發，延長舒適程度。

由此可知，使用品質優異的人工淚液，不僅能有效緩解乾眼問題，更能達到長期保養的效果。江鈞綺也提醒，除了就醫和使用人工淚液外，若已有乾眼問題，避免使用市售保養型眼藥水，以免導致角膜受損更嚴重，另外若出現眼睛充血的症狀，勿使用血管收縮劑，以免症狀惡化。

冬天氣候變化大，加之現代人長期用眼比例高；呼籲若有眼睛糊矇、視線不清、乾澀等症狀，盡早就醫，當個耳聰目明的消費者！