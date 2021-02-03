無畏疫情！永達保經兩岸獲利百億 年終平均4個月加薪4%
記者顏真真/台北報導
2021-02-03 19:02:27
受到新冠肺炎疫情，加上低利環境及壽險商品變革，國內金融業去年面臨很大挑戰，不過，永達保險經紀公司業績仍逆勢成長，期繳新契約保費收入達新台幣31.4億元，累積有效契約保費達新台幣330億元，營業收入亦達新台幣23.4億元，而轉投資的中國大陸永達理保經同樣去年營收達19.7億人民幣，合計永達兩岸公司獲利就達百億元，董事長吳文永將此歸功於培育菁英與長期推動退休理財保險規畫的市場策略奏效，並將獲利回饋給員工及股東，今年年終獎金平均有4個月水準，並加薪4%。
成立於2001年的永達保經，實收資本額新台幣9.82億元，去年主管人數達1961人成長9. 1%，13個月保單繼續率更傲視同業高達98.06%，成長近8.8%，百萬圓桌（MDRT）會員達成人數342位。而由永達轉投資且持股達24.9%的中國大陸永達理保經，成立屆滿10年，2020年新契約保費收入達13.8億人民幣，營業收入19.7億人民幣，主管人力達6661人，百萬圓桌（MDRT）會員 人數已完成1365位，13個月繼續率達95.03%，目前於對岸已設有17家 分公司及49個營業據點，分別位於北京、天津、山東、青島、河南、江蘇、蘇州、上海、浙江、寧波、四川、湖北、福建、廣東、深圳、黑龍江、河北。展望2021年，吳文永也訂下目標，包括期繳新契約保費收入力拚新台幣35億元、營業收入新台幣27.48億元、13個月保單繼續率98%、主管人力2200人及450位MDRT，而今年大陸永達理新契約保費收入可望成長到25億人民幣、營業收入27.8億人民幣、13個月保單繼續率96%、主管人力10000人及 2000位MDRT，並持續在大陸擴點，希望達到17分公司、51個營業據點。 永達保經總經理陳慶鴻也提到，去年當全世界受新冠疫情衝擊，永達致力提升各項數位科技競爭力，兩岸同步視訊，不受地域限制，同時千人於E化平台（Elearning） 隨時學習；並強化線上行動投保，讓投保更便民、快速有效率。不僅如此，因應公司業務量快速成長，陳慶鴻說，永達還導入HPE Nimble雲端數據管理，儲存量增加 3 倍、系統處理時間縮短 37%，解決交易資料飽和問題、減少人力成本，作業效能提升；打造LINE@全方位行動服務資料平台（Epower 系統），幫助業務代表在為客戶規畫保障時，能達到完整資訊即時提供的服務品質。