顏值更勝媽媽！最正星二代是她　長相成熟又甜美

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第三名：韓菲（王中平、余皓然）

18歲的韓菲是王中平和余皓然的愛女，從小就跟著父母上節目，長大後亭亭玉立，擁有水汪大眼長相甜美，目前就讀於松山高中，韓菲不僅成績優異，還是個不折不扣的才女，平常喜歡唱歌，還曾在學校公開自彈自唱表演，IG也已經有破萬人追蹤。

王中平曾說過，女兒雖然長得漂亮但從沒談過戀愛，自己曾偷溜進學校，看女兒跟其他男生互動，並希望女兒26歲再戀愛，真的不折不扣的女兒傻瓜。

▲韓菲長相甜美富有仙氣。（圖 / 韓菲IG）

▲歐陽娜娜已累積不少演藝作品。（圖 / 歐陽娜娜IG）