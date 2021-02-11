顏值更勝媽媽！最正星二代是她 長相成熟又甜美
記者薛羽彤/綜合報導
2021-02-11 11:00:00
演藝圈青出於藍更勝於藍，星二代源源不絕，有些女兒顏值更超越媽媽，《NOWnews今日新聞》為您票選出這一年備受討論的星二代，她以超過一半票數榮獲第一名！
第三名：韓菲（王中平、余皓然）18歲的韓菲是王中平和余皓然的愛女，從小就跟著父母上節目，長大後亭亭玉立，擁有水汪大眼長相甜美，目前就讀於松山高中，韓菲不僅成績優異，還是個不折不扣的才女，平常喜歡唱歌，還曾在學校公開自彈自唱表演，IG也已經有破萬人追蹤。王中平曾說過，女兒雖然長得漂亮但從沒談過戀愛，自己曾偷溜進學校，看女兒跟其他男生互動，並希望女兒26歲再戀愛，真的不折不扣的女兒傻瓜。第二名：歐陽娜娜（歐陽龍、傅娟）20歲的歐陽娜娜是歐陽龍、傅娟的二女兒，歐陽娜娜臉蛋精緻有氣質，14歲就開始演電影，2019年還被《富比世》雜誌以「台灣音樂家、演員」的身分，入選為「亞洲10大領域30位30歲以下傑出青年」。歐陽一家5口都是藝人，但一家人的爭議新聞還真不少，歐陽娜娜到大陸發展後，一舉一動都備受關注，去年9月因在大陸國慶晚會高唱《我的祖國》，引起不小風波。第一名：沈月（邱淑貞）19歲的沈月是香港女神邱淑貞的長女，沈月長大後開設IG現有17萬人追蹤，沈月氣質與臉蛋完全遺傳到媽媽邱淑貞，兩人長相也非常相似，沈月也有持續拍攝平面作品，她氣質非凡完全看不出才19歲，舉手投足都有邱淑貞當年的韻味。沈月以超過53%的票數榮獲「最正星二代」第一名，看來媽媽的基因遺傳得相當完美，不少網友也期望沈月未來能正式出道，拍攝影視作品。完整民調結果