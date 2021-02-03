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身價幾級跳？陳零九「打槍業配價8萬」：沒這麼低

記者羅凌筠/綜合報導

2021-02-03 22:00:00

▲小賴（前排左起）、陳零九、邱鋒澤（後排左起）、婁峻碩、陶晶瑩、黃偉晉聊男團祕辛。（圖／泰坦星文創）
▲小賴（前排左起）、陳零九、邱鋒澤（後排左起）、婁峻碩、陶晶瑩、黃偉晉聊男團祕辛。（圖／泰坦星文創）
「五堅情」光臨陶口秀，一開場陶晶瑩就問陳零九是否因為「偷接case」而悶悶不樂？讓陳零九嚇一大跳！馬上澄清說因為前陣子有個新聞指他接1個業配，因為價碼的關係讓廠商沒有回本，但事實上根本就沒這件事，新聞內說他的業配價碼是8萬元，陳零九也否認「真的沒這麼低，那是去年的價格」，讓陶晶瑩忍不住問：「那現在是幾級跳了？」
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▲賴晏駒（左起）、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉體驗泡湯。（圖／八大提供）
▲小賴、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉人氣高。（圖／八大）
陶晶瑩好奇五堅情這個團體當中，有沒有人已經開始在忍耐其他團員？小賴說他們自己也滿訝異居然會這麼合，表面上看似搭不起來，但私下相處聊天都很順，陶晶瑩感慨道：「因為男團相處起來其實也不容易，對不對偉晉？」讓曾經是男團SpeXial一員的偉晉嚇到趕緊否認：「我組過的男團都很容易！」被小賴吐槽：「很容易是什麼意思？」
默契大考驗環節當中，陶晶瑩提問：「誰交過最多女朋友？」沒想到小賴爆料自己曾經交往過1個女朋友，而且是第一任，「是真的有愛的那種，但後來發現是誤會一場！」
▲賴晏駒（左起）、陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、婁峻碩「五堅情」組合高人氣。（圖／八大提供）
▲小賴（左起）、陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、婁峻碩意外合拍。（圖／八大）
 
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