身價幾級跳？陳零九「打槍業配價8萬」：沒這麼低
記者羅凌筠/綜合報導
2021-02-03 22:00:00
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陶晶瑩好奇五堅情這個團體當中，有沒有人已經開始在忍耐其他團員？小賴說他們自己也滿訝異居然會這麼合，表面上看似搭不起來，但私下相處聊天都很順，陶晶瑩感慨道：「因為男團相處起來其實也不容易，對不對偉晉？」讓曾經是男團SpeXial一員的偉晉嚇到趕緊否認：「我組過的男團都很容易！」被小賴吐槽：「很容易是什麼意思？」默契大考驗環節當中，陶晶瑩提問：「誰交過最多女朋友？」沒想到小賴爆料自己曾經交往過1個女朋友，而且是第一任，「是真的有愛的那種，但後來發現是誤會一場！」
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