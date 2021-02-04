煎魚裹澱粉or麵粉？行家揭「神級SOP」香炸：一吃秒上癮
編輯中心/綜合報導
2021-02-04 08:30:10
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首先，所需食材包括魚、蔥、薑、米酒、食鹽、清水、食用油、澱粉、麵粉。步驟一：將魚去掉魚頭、魚尾和內臟，放入清水中洗乾淨，瀝乾水分切塊。步驟二：蔥剝皮切片，薑去皮切片，準備乾淨的盤子，倒入適量麵粉和澱粉混合均勻。步驟三：把魚、蔥片、薑片放在碗中，倒入適量米酒、食鹽，抓勻後醃製2至3小時。步驟四：醃好以後，扔掉蔥、薑，把魚放入裝有麵粉和澱粉的盤子內，均勻裹粉一圈。步驟五：平底鍋倒入適量食用油加熱，再放入裹粉的魚塊，小火慢煎，直到兩面呈現金黃色，即可盛出裝盤食用。《小楊聊美食》強調，魚醃好以後，一定要把蔥、薑扔掉，因為下鍋煎的時候，蔥、薑會出現苦味，且煎魚的時候，一定要將澱粉和麵粉一起用，這樣煎出來才會香酥可口。（編輯：賴詠璿）
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