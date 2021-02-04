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煎魚裹澱粉or麵粉？行家揭「神級SOP」香炸：一吃秒上癮

編輯中心/綜合報導

2021-02-04 08:30:10

▲煎魚「神級SOP」公開，味道鮮美讓人一吃就上癮。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲煎魚「神級SOP」公開，味道鮮美讓人一吃就上癮。（示意圖／翻攝自Pixabay）
「煎魚」外皮金黃酥脆、香氣四溢，也是台式料理常見的菜色之一。近日，搜狐號《小楊聊美食》提到，煎魚比起炸魚較不油膩，也不用擔心上火，不過說到煎魚，究竟該裹澱粉還是麵粉？其實很多人的做法都錯了，並公開「神級SOP」，做出來的煎魚外酥內嫩，味道還十分鮮美，讓人一吃就上癮。
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▲煎魚「神級SOP」公開，味道鮮美讓人一吃就上癮。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲煎魚「神級SOP」公開，味道鮮美讓人一吃就上癮。（示意圖／翻攝自Pixabay）
首先，所需食材包括魚、蔥、薑、米酒、食鹽、清水、食用油、澱粉、麵粉。
步驟一：將魚去掉魚頭、魚尾和內臟，放入清水中洗乾淨，瀝乾水分切塊。
步驟二：蔥剝皮切片，薑去皮切片，準備乾淨的盤子，倒入適量麵粉和澱粉混合均勻。
步驟三：把魚、蔥片、薑片放在碗中，倒入適量米酒、食鹽，抓勻後醃製2至3小時。
步驟四：醃好以後，扔掉蔥、薑，把魚放入裝有麵粉和澱粉的盤子內，均勻裹粉一圈。
步驟五：平底鍋倒入適量食用油加熱，再放入裹粉的魚塊，小火慢煎，直到兩面呈現金黃色，即可盛出裝盤食用。
《小楊聊美食》強調，魚醃好以後，一定要把蔥、薑扔掉，因為下鍋煎的時候，蔥、薑會出現苦味，且煎魚的時候，一定要將澱粉和麵粉一起用，這樣煎出來才會香酥可口。（編輯：賴詠璿）
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