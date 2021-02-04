封關倒數台股開盤轉弱走跌 一度跌逾160點後跌幅收斂
記者許家禎/台北報導
2021-02-04 09:49:28｜2021-02-04 09:50:02
美股昨（3）日漲跌互見，台北股市今（4）日開盤跌73.57點，加權股價指數以15697.75點開出，隨後跌逾160點，來到15606點，但隨後跌幅大幅縮小。權值股台積電早盤跌0.9%，來到625元附近。聯電走跌後拉到平盤52元的位置較為強勢。鴻海、聯發科都跌逾1%。
美股3日道瓊指數上漲36.12點，或0.12%，收30723.60點；標普500指數上漲4.39點，或0.11%，收3830.70點；那斯達克指數下跌2.23點，或0.02%，收13610.54點；費城半導體指數下跌64.45點，或2.12%，收2982.87點。台積電ADR跌0.73%，來到127.5美元。台北股市今天開盤跌73.57點，加權股價指數為15697.75點，成交金額新台幣51.94億元，隨後一度跌逾160點，來到15606點，但之後跌幅縮小，早上9點半左右，跌70多點，來到15700點附近。權值股台積電以626元開出，早盤跌0.9%，來到625元附近。聯電早盤走跌後拉到平盤52元的位置。鴻海跌1.2%，來到115元。大立光約在平盤附近。聯發科跌約2%，來到931元。宏碁漲3%，來到26.5元。群創與友達兩樣情，其中群創強勢漲2%，來到14.75元的位置。友達跌1.8%，約在17.25元。