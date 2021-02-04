柯文哲「兜售疫苗說」惹議 北市府：真有其事但被污名化
記者丁上程/台北報導
2021-02-04 10:45:34
台北市長柯文哲日前參與台北廣播電台《台北進行式》節目錄製時，自爆曾經有國際廠商找上他，打算兜售新冠肺炎疫苗，不過柯文哲也隨即向對方表示，疫苗相關問題還是交由中央處理。不過此番消息一出也引發社會各界議論，更有許多政論節目、名嘴批柯文哲「故弄玄虛」、「蹭聲量」。對此台北市政府發言人陳智菡也回應，兜售疫苗一事確有其事，相關報導、政論論事應就事論事，而非企圖轉移目標、模糊焦點。
柯文哲日前在錄製台北廣播電台春節節目時，爆料國際市場上有人向他兜售新冠疫苗，他還說，台灣有2300萬人，「只給我10萬劑要給誰打？只是製造麻煩而已！」乾脆統一交給中央處理。不過，柯文哲隨後出席行程被媒體追問此事，態度卻轉趨低調，僅強調這涉及專業，專業題目沒辦法堵麥克風時回答。而台北市政府發言人陳智菡則表示，柯文哲市長日前接受訪談時提及，有消息人士接洽，可代為取得疫苗一事乃真有其事，柯市長也立即明確回覆，關於疫苗採購，應全權交由指揮中心統一處理。這兩天卻有許多政論節目、名嘴討論時，以「故弄玄虛」、「黑市」、「蹭聲量」來形容，企圖移轉目前新冠肺炎疫苗迄今無法進台灣的焦點，台北市政府發言人陳智菡回應，疫苗採購落後其他國家，實質影響國人權益，新聞報導、政論論事應就事論事，而非企圖轉移目標、模糊焦點。