NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

影／黑狗洗完澡竟「開始冒煙」　網驚：要「操灰搭」了？

文/寵毛網

2021-02-04 22:00:00

黑狗洗完澡曬一曬竟開始緩緩冒煙！（圖／Facebook＠Ben Wu）
▲黑狗洗完澡曬一曬竟開始緩緩冒煙！（圖／Facebook＠Ben Wu）
狗狗你要被烤焦啦！最近天氣偏冷，晚上在街頭哈氣可以看到白煙從吹出處冉冉上升，不足為奇，但Facebook＠Ben Wu家的黑狗：小七，竟是從頭頂開始冒出徐徐白煙，引得大家極其好奇，究竟是小七用腦過度呢？還是牠要羽化成仙了？讓我們看下去！
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲小七：如果要成仙，我想要變成有好多好多食物吃的神仙！（圖／Facebook＠Ben
▲小七：如果要成仙，我想要變成有好多好多食物吃的神仙！（圖／Facebook＠Ben Wu）
小七目前約四歲，大概是一歲多時由飼主吳先生從收容所抱回家。小七個性乖巧怕生，當吳先生將牠帶離收容所時，也許是對未知的未來感到不安，小七不停地顫抖，在吳先生家人細心陪伴以及牠本身憨直的個性下，很快牠就習慣了一切，成為一隻貪吃、誰有食物就跟誰走的快樂狗狗！
原來是因為剛洗完澡身體都是水氣，小七又跑到暖氣旁烘烤自己，水珠才因為受熱變成蒸氣。乍看影片還以為小七要變身了呢！吳先生也說明全程家人也都有在旁陪伴，不會讓牠受傷，不然身為「歐告」的小七，燒焦了大家可能都看不出來！影片上傳臉書社團後引得眾多網友關注，大家留言說：「剛剛好就好哦，等一下毛捲了可就變貴賓囉～」、「這狗子發爐了」。額外飼主一家愛心滿滿，也呼籲廣大網友們領養流浪毛小孩，讓牠們不再孤單！（編輯：李惠婷）
▲小七：一起快樂的生活吧！（圖／Facebook＠Ben
▲小七：一起快樂的生活吧！（圖／Facebook＠Ben Wu）
▲小七：我可以陪你上山下海～（圖／Facebook＠Ben
▲小七：我可以陪你上山下海～（圖／Facebook＠Ben Wu）
關鍵字

NOW民調中心

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

繼續作答
哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
80.81%19.19%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
44.96%55.04%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
42.4%57.6%
2021-02-02-2021-02-08

雞排妹指控翁立友「襲臀、要電話」！假如今天是您遇到職場性騷擾會勇敢發聲嗎？

不會
81.48%18.52%
2021-02-03-2021-02-06
即時
推薦閱讀