影／黑狗洗完澡竟「開始冒煙」　網驚：要「操灰搭」了？

狗狗你要被烤焦啦！最近天氣偏冷，晚上在街頭哈氣可以看到白煙從吹出處冉冉上升，不足為奇，但Facebook＠Ben Wu家的黑狗：小七，竟是從頭頂開始冒出徐徐白煙，引得大家極其好奇，究竟是小七用腦過度呢？還是牠要羽化成仙了？讓我們看下去！

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▲小七：如果要成仙，我想要變成有好多好多食物吃的神仙！（圖／Facebook＠Ben Wu）

× ▲小七：如果要成仙，我想要變成有好多好多食物吃的神仙！（圖／Facebook＠Ben Wu）

小七目前約四歲，大概是一歲多時由飼主吳先生從收容所抱回家。小七個性乖巧怕生，當吳先生將牠帶離收容所時，也許是對未知的未來感到不安，小七不停地顫抖，在吳先生家人細心陪伴以及牠本身憨直的個性下，很快牠就習慣了一切，成為一隻貪吃、誰有食物就跟誰走的快樂狗狗！

原來是因為剛洗完澡身體都是水氣，小七又跑到暖氣旁烘烤自己，水珠才因為受熱變成蒸氣。乍看影片還以為小七要變身了呢！吳先生也說明全程家人也都有在旁陪伴，不會讓牠受傷，不然身為「歐告」的小七，燒焦了大家可能都看不出來！影片上傳臉書社團後引得眾多網友關注，大家留言說：「剛剛好就好哦，等一下毛捲了可就變貴賓囉～」、「這狗子發爐了」。額外飼主一家愛心滿滿，也呼籲廣大網友們領養流浪毛小孩，讓牠們不再孤單！（編輯：李惠婷）

▲小七：一起快樂的生活吧！（圖／Facebook＠Ben Wu）

× ▲小七：一起快樂的生活吧！（圖／Facebook＠Ben Wu）

▲小七：我可以陪你上山下海～（圖／Facebook＠Ben Wu）