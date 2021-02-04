被控不關心沿海風機抗爭 蘇治芬反擊：別為派系所用
新頭殼newtalk
2021-02-04 17:22:48
對於雲林四湖反風車自救會會長吳連進指控達德能將在雲林縣沿海風機設立93座巨型風機，有滅村之虞，而當地選出的立委蘇治芬卻未協助他們抗爭，民進黨立委蘇治芬辦公室今（4）日反擊，在民主社會，每個人都可以有意見，但就是要依理論理，不要為反對而反對。如果舉著反對大旗，為派系所用，不但無法解決問題，只會增加問題。
達德能源將在雲林沿海五鄉鎮設立93座風機，雖然都在距離住家250公尺之外，但因架設的風機高150公尺、葉片直徑達120公尺，居民今日北上陳情，認為有滅村之虞。記者會裡，吳連進接受媒體提問時也將矛頭針對雲林海線立委蘇治芬說，「在地的蘇治芬大立委」在2020年6、7月曾與他們幹部開過會，7月10日請她研究室助理與幹部協調他們的訴求，但到現在音訊全無，「蘇治芬大委員要走跟我烙下一句話，『你不讓風車做，你就好好抗爭』。我現在在媒體面前公開邀請蘇治芬加入我們公開抗爭的行列」。對此，蘇治芬辦公室回應，一切作業都要求中央政府及地方政府必須依法辦理。有關風機距離的爭議，建議主管機關如果有爭議，需要能夠提供嚴謹的科學證據來作為法規依據，來說服民眾。蘇辦表示，希望中央政府及地方政府再加強與地方民眾的溝通，才能使政策推動政順利，也使地方民眾了解。我也有和地方溝通過了，希望地方鄉親要瞭解，發放施工執照的核准權是在縣府和公所。蘇辦也指出，在民主社會，每個人都可以有意見，但就是要依理論理，不要為反對而反對。如果舉著反對大旗，為派系所用，不但無法解決問題，只會增加問題。新聞來源為Newtalk 新頭殼