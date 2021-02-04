薯條「直下油鍋炸」全都錯？食客分享1重點：口感超酥脆
編輯中心/綜合報導
2021-02-04 16:33:22
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近日狐搜號《小楊聊美食》中指出，炸薯條的做法簡單，可是很多人都是做不好的，炸出來的顏色發黑，吃起來還是軟趴趴的，一點都不酥脆。因此他這邊提供了六個步驟教學，其中更有一個重點是可以讓薯條口感變「超酥脆」的關鍵，首先步驟一是「馬鈴薯削掉外皮，洗幹凈以後切成厚片，然後切成長條」，再來步驟二則是「鍋內加入冷水，撒入適量食鹽，滴入幾滴食用油，大火煮開」；步驟三則為「倒入馬鈴薯，再次燒開後，繼續煮2至3分鐘，撈出後泡冷水」；而步驟四「馬鈴薯變涼以後，撈出後用廚房紙巾吸乾水分」；步驟五為「往馬鈴薯上撒上一層太白粉，可以用筷子攪拌均勻」，最後「在鍋內倒入多一點的食用油，燒熟後倒入馬鈴薯，小火慢炸，直到呈現金黃色，撈出滴油裝盤食用」。而《小楊聊美食》更貼心的點出「薯條酥脆」的重點在於「裹粉前的馬鈴薯一定要吸乾水份，並一定要裹『均勻』，這樣才可以保證薯條酥脆的口感」。（編輯：王柏文）
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