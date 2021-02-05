日片《NANA》拍陸版？網狂推「歐陽娜娜、竇靖童」演出

日本連載漫畫《NANA》於2005年被翻拍成電影，成為該年日本國片年度票房冠軍，引起一股風潮，堪稱經典。時隔多年，有消息指出大陸有片商買下《NANA》版權，將翻拍全新的電影版，引發熱烈討論。網友更大力推薦歐陽娜娜與竇靖童這兩位星二代，很適合分別演出宮崎葵跟中島美嘉在片中的角色「小松奈奈」和「大崎娜娜」。

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《NANA》是日本漫畫家矢澤愛的少女漫畫作品，自1999年起開始連載於《Cookie》，因為大受歡迎，先後於2005年與2006年改拍成兩部電影。後來因為矢澤愛的健康問題，漫畫於2009年6月起休刊，至今仍未復刊。

《NANA》故事描述世界上總能找到和你同樣的名字的人。兩位女主角小松奈奈和大崎娜娜，日文名字都叫「NANA」，但她們從性格到經歷都截然不同。

奈奈是一個溫柔可人的鄰家女孩，而娜娜是一個桀驁不羈的搖滾少女，一個懷著簡單的幸福，一個帶著執著的夢想，因緣際會下，她們在前往東京的火車上相遇，而在東京租房子時也不約而同地看上了同一間，於是合租展開了同居生活。

陸版《NANA》暫定名為《娜娜》，由陳正道擔任總導演，騰訊影業和力辰光共同開發。消息一出，很多網友擔心跟近年翻拍作品一樣，最後拍出來的電影四不像，反而破壞經典。

由於漫畫中的角色非常倔強，甚至還有自殘情節，擔心在大陸審查不過關，屆時拍出一個失去原味的版本。至於選角上，有許多網友們大力推薦，歐陽龍與傅娟的二女兒歐陽娜娜可以飾演天真浪漫，對自己的感情總是依賴而缺乏自我的「奈奈」，而王菲的女兒竇靖童則跟「娜娜」的個性感覺頗為相似，一樣熱愛音樂。還有網友提議最近受代孕棄養事件飽受指責的鄭爽演出，原因是她夠叛逆。

▲中島美嘉當年因電影《NANA》人氣直線上升，聲勢遍及全亞洲。（圖／中島美嘉Instagram）

▲歐陽娜娜長相甜美可愛。（圖／歐陽娜娜Instagram）