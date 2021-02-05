香港監獄拒加國外交官探囚　聲稱不承認雙重國籍

（中央社記者張謙香港4日電）據報導，香港懲教署日前拒絕加拿大駐港總領事館人員到監獄接觸同時擁有香港和加拿大籍的囚犯，原因是不承認雙重國籍。
根據星島日報網今天的報導，加拿大外交部日前表示，香港拒絕外國領事館接觸被拘留的雙重國籍人士。報導引述香港懲教署指出，署方一直按照既有中國國籍及領事保護規定處理探視在囚人士事宜。據轉述，懲教署發言人說，根據「中華人民共和國國籍法」，中國不承認中國公民具有雙重國籍；除非中國公民已申請變更國籍或退出中國籍，且其申請已獲批准，否則他仍是中國公民。發言人並稱，署方一直根據上述原則及相關法令制定在囚人士的探望事宜及相關管理措施。報導表示，根據「維也納領事關係公約」及中國與不同國家簽定的領事保護雙邊協定，被羈押的外國人，外國領事對其國民有探視權；對被羈押的中國公民則沒有探視權。香港居民一直被視為中國公民。外電報導，香港主權轉移以來，大致上容許雙重國籍人士與領事人員接觸，但這種情況自去年港區國安法實施後開始改變。此外，本地媒體日前報導，懲教署上月要求同時持有香港身分證及外國護照的囚犯確認其國籍身分，如果在囚人士沒有放棄香港身分證，署方將會停止安排領事館人員探訪他們。據報導，懲教署要求在囚人士申報國籍，一方面可以防止在囚人士「勾結外國勢力」，以免成為國際角力的戰場，另一方面可以減少「外國勢力的干預」。報導指出，現在有超過100名在囚港人擁有外國國籍。（編輯：楊昇儒）1100204