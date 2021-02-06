翁立友記者會敗筆？美女律師曝「盲點」 網：好牌全打爛
編輯中心/綜合報導
2021-02-06 09:06:11｜2021-02-06 09:07:27
藝人雞排妹（鄭家純）日前自爆遭金曲歌王翁立友性騷擾，事情曝光後受到外界高度關注，但兩人始終各說各話；翁立友昨（5）日召開記者會自清，雞排妹更到場踢館，場面一度非常混亂，雙方各有支持者力挺。對此，美女律師李怡貞看完記者會後，在臉書寫下見解，一語突破盲點，直問「還原現場情節很難嗎？」
翁立友在記者會上表示，自己是受害人，強調他過去、現在、未來從來都沒去傷害任何一位女性跟男性。更透露自己「連哭的空間都沒有」，最後也再度向雞排妹喊話：「這次的事件，發生不愉快的人，拜託你們提告，我沒有權利要求妳跟我道歉，但是我有權益請求妳、拜託妳，來告我」。而在現場踢館的雞排妹，最終中了「調虎離山」之計被從會場支開，雞排妹不禁怒嗆「為什麼不敢跟我對話？」痛批「他（翁立友）就是加害人，今天我跟他在同一場合，剛開始他因為我在場，遲遲不敢出來，我離開之後他才出來，這是什麼意思？」記者會結束之後，李怡貞在臉書粉絲團《女人大律師李怡貞》貼文寫下「我剛剛開完庭，看了一下記者會，只有這個心得『哇門天哇門天，乾ㄟ凍賣創治』，不如唱這首比較快」，直指翁立友在記者會上似乎「該講的都沒講」，反問「還原現場情節很難嗎？」認為他應該還原事實流程，一個一個打臉雞排妹。對此，網友們紛紛回應「天聽的一手好牌，打到快要放槍」、「媽媽好辛苦，一直被拉出來；孕婦好辛苦，一直被推出來」、「調虎離山有點弱」、「整場記者會打迷糊仗，記者會就是還原現場真相，還在那邊『我有一個夢想』」、「就是個失敗的記者會」、「我好像看到了一隻樹懶，我只是想聽事發過程，好難～好慢啊」；不過，也有網友替翁立友緩頰「通常這種事，如果男方真的沒做，只能自認倒楣」。（編輯：賴詠璿）