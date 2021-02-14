專訪／啦啦隊女神遇險 後空翻「下身沒知覺」癱10秒嚇壞
記者羅凌筠/專訪
2021-02-14 11:00:00
職業籃球聯盟P.League+賽季如火如荼進行，福爾摩沙台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」以顏值高、舞蹈辣掀起討論度，其中人氣團員牛奶被粉絲封為甜美「小隻馬」，她接受《NOWnews今日新聞》專訪暢談學舞之路，曾經後空翻一躍後，「下半身沒知覺」長達10秒，下台的時候只能坐在地上，「那次真的嚇到我」。
牛奶天生舞蹈實力強，擁有「徵選不敗」紀錄，練舞只需一堂課就完全跟上老師，她笑說：「我比賽都會做足準備，不打沒有把握的仗，所以沒有落選經驗。」外形甜美的她講話娃娃音，跳舞起來眼睛會說話，擁有不少死忠粉絲，令她印象深刻的是，曾遇過一個屠夫粉絲突然現身探班，求合照不成當場垮臉暴走，「從那次開始，我不敢再公開行程。」 而性感火辣的Cyndi除了舞蹈實力堅強，另一身分是夜店DJ女神，她擅長風格硬派的舞曲，在國外享有「台灣Soda」的美譽，因為Formosa Sexy的舞衣非常性感，Cyndi也分享維持身材祕訣，「吃東西我沒什麼在忌口，但是每天要照鏡子，看自己哪邊多一點肉，就可能要注意一下。」 年紀最小的艾莉莎在團體中是老么，過去參加過《菱格世代DD52》選秀，被刷掉後很惋惜失去表演機會，因此參加啦啦隊徵選，在夢想家找到專屬舞台，談到啦啦隊不為人知的辛苦一面，艾莉莎表示在球員落後時還是得奮力為他們加油，保持士氣高昂，「輸球也要歡呼，我就會這樣，用生命怒吼。」