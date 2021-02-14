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專訪／啦啦隊女神遇險　後空翻「下身沒知覺」癱10秒嚇壞

記者羅凌筠/專訪

2021-02-14 11:00:00

▲Cyndi（左起）、牛奶、艾莉莎是人氣啦啦隊員。（圖／formosasexy）
▲Cyndi（左起）、牛奶、艾莉莎是人氣啦啦隊員。（圖／翻攝formosasexytw IG）
職業籃球聯盟P.League+賽季如火如荼進行，福爾摩沙台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」以顏值高、舞蹈辣掀起討論度，其中人氣團員牛奶被粉絲封為甜美「小隻馬」，她接受《NOWnews今日新聞》專訪暢談學舞之路，曾經後空翻一躍後，「下半身沒知覺」長達10秒，下台的時候只能坐在地上，「那次真的嚇到我」。
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▲牛奶舞蹈實力堅強。（圖／翻攝formosasexytw
▲牛奶舞蹈實力堅強。（圖／翻攝formosasexytw IG）
牛奶天生舞蹈實力強，擁有「徵選不敗」紀錄，練舞只需一堂課就完全跟上老師，她笑說：「我比賽都會做足準備，不打沒有把握的仗，所以沒有落選經驗。」外形甜美的她講話娃娃音，跳舞起來眼睛會說話，擁有不少死忠粉絲，令她印象深刻的是，曾遇過一個屠夫粉絲突然現身探班，求合照不成當場垮臉暴走，「從那次開始，我不敢再公開行程。」
▲Cyndi被譽為台灣Soda。（圖／翻攝formosasexytw
▲Cyndi被譽為台灣Soda。（圖／翻攝formosasexytw IG）
而性感火辣的Cyndi除了舞蹈實力堅強，另一身分是夜店DJ女神，她擅長風格硬派的舞曲，在國外享有「台灣Soda」的美譽，因為Formosa Sexy的舞衣非常性感，Cyndi也分享維持身材祕訣，「吃東西我沒什麼在忌口，但是每天要照鏡子，看自己哪邊多一點肉，就可能要注意一下。」
▲艾莉莎擁有混血般的深邃五官。（圖／翻攝formosasexytw
▲艾莉莎擁有混血般的深邃五官。（圖／翻攝formosasexytw IG）
年紀最小的艾莉莎在團體中是老么，過去參加過《菱格世代DD52》選秀，被刷掉後很惋惜失去表演機會，因此參加啦啦隊徵選，在夢想家找到專屬舞台，談到啦啦隊不為人知的辛苦一面，艾莉莎表示在球員落後時還是得奮力為他們加油，保持士氣高昂，「輸球也要歡呼，我就會這樣，用生命怒吼。」
▲夢想家啦啦隊「Formosa
▲夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」以顏值高、舞蹈辣掀起討論度。（圖／翻攝formosasexytw IG）
 
 
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