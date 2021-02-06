許效舜有意參選2022基隆市長 民眾黨：未來不排除合作
資深藝人許效舜有意參選基隆市長，今（6）日到基隆奠濟宮發放春聯，被外界解讀為參選的起手式，許效舜也表示，不排斥與任何政黨合作。對此，曾角逐兩次基隆市長的民眾黨秘書長謝立功說，目前離選舉還有一段時間，「兄弟登山，各自努力」，未來也不排除與許合作，至於是否可能親自出征參選，謝立功則表示，他現在是抬轎的人，不用再考慮他。
各黨積極佈局2022縣市首長選舉，許效舜再度表態有意參選基隆市長，今天在基隆發春聯，頗有起手式的意味，他也表示，不排斥跟任何一個政黨合作，但他最想合作的還是基隆市民。謝立功與民眾黨立委邱臣遠被問到此事時，謝立功表示，現在離選舉還有1年10個月，「兄弟登山，各自努力」，至於未來是否有合作的可能性，謝則說，不排除任何可能，未來絕對有合作空間。由於邱臣遠也被點名可能代表民眾黨參選2022基隆市長，謝立功表示，他現在是抬轎的人，不是坐轎的人，不要再考慮他，而邱臣遠則表現優秀，定位也非常清楚。對此，邱臣遠則說，他與謝、許都是基隆子弟、好朋友，大家就各自努力，未來能為基隆、為台灣做事。至於是否可能代替民眾黨批戰袍上陣，邱強調，他現在專注在立法院工作、深耕地方，目前都是剛起步，先把自己的事做好。