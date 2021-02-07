黃明志曝光大馬疫情 過年把不了妹只能喝悶酒
記者吳雨婕/綜合報導
2021-02-07 09:00:00
「大馬鬼才」黃明志推出新賀歲歌曲 《我是一隻牛》，一反過年賀歲歌的歡樂氣氛，呈現一種淡淡的悲傷，描寫牛對人類的貢獻無所不在。而拍攝這支MV時，遇到許多困難，險些無法完成。
黃明志提到，歌曲《我是一隻牛》遇到的波折非常的多，起初是找大馬心音合唱團一起來合作完成，本來準備要飛回馬來西亞拍攝這一支MV，卻沒想到馬來西亞的疫情突然爆發得很嚴重，導致沒辦法回到大馬。後來只好改成拍攝當天黃明志在台灣，以視訊方式來進行導演的部分隔海遙控，沒想到馬來西亞突然疫情爆發更嚴重了，因此政府宣布禁止所有拍攝相關的活動，所以直到最後一刻，黃明志才決定在台灣拍攝MV。此外，今年黃明志預計在台北過年，他提到：「雖然台北有很多好朋友，但他們都需要返鄉，所以只好自己買火鍋在宿舍跟馬來西亞的同事一起過年。也準備了很多桃花和春聯把宿舍弄得像家裡一樣有過年氣氛。」他笑說，之前過年的樂趣，就是約很多高中同學出來打牌相聚，但他自己又不太會打牌，所以都會趁機把妹，沒想到一晃眼，這些妹都嫁人了，所以他只能拿啤酒在旁邊喝悶酒繼續看他們打牌，來度過年假。
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