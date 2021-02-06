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486先生分析「翁桑輸雞」原因　8字點破記者會重點

記者吳雨婕/綜合報導

2021-02-06 21:15:09｜2021-02-06 21:21:26

雞排妹現身採場翁立友的聲明會。（圖／記者葉政勳攝, 2021.02.05）
▲網紅486先生分析翁立友（左圖）、雞排妹（右圖）正面對決的聲明會，乾脆不開比較好。（圖／記者葉政勳攝, 2021.02.05）
翁立友近來遭雞排妹（鄭家純）指控性騷擾，並於昨（5）日舉辦聲明會，沒想到雞排妹現身踩場，引起混亂。事後許多網友在論壇討論此事，大部分都認為整場翁立友的聲明缺乏重點，對事發當天的狀況完全沒提，其中網紅486先生也發表看法，認為整場聲明會只有8個字的重點，分別是孕婦、媽媽、輕生、夢想。
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網紅486先生在社群媒體上發文，直言翁立友的記者會真的不開比開好，原因是：「雞排妹前一天就說她要去，拒絕她來大家就覺得是否心虛？」後來雞排妹真的現身，豪記唱片又表示不開記者會，改成以直播的方式進行，「耗了40分鐘雞排妹離開了，嗡嗡（翁立友）又不開直播回到記者會現場，有種終於把她騙離開的感覺，老實說，這樣的作法讓大家應該更覺得不夠光明正大、老實。」
扣掉上述幾點外，486先生也提到，翁立友的聲明稿寫了一大堆沒重點，記者會繞了一圈回到原點，整場聲明會只剩下「孕婦、媽媽、輕生、夢想」，共4點令人印象深刻而已。
▲遭486先生（上圖）暗譏，陳沂大動作反擊。（圖／記者葉政勳攝、陳沂臉書）
▲486先生發文分析翁立友的聲明會。（圖／記者葉政勳攝）
▲翁立友深陷與雞排妹的性騷擾風波，出面開記者會明顯看得出來憔悴許多。（圖／記者葉政勳攝
▲翁立友陷入性騷擾疑雲。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.05）
 
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