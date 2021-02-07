國發會稱過半肯定公民參與平台 民眾黨轟執政黨做大內宣
新頭殼newtalk
2021-02-07 16:30:48
國發會近日公布「109年公共政策網路參與平台公民參與情形調查報告」，指有51.1%平台會員肯定平台對於政策具有影響力，國發會官員也指出，除了逾半數肯定政策影響力，滿意度為87.7%、有82.4%願意推薦平台給認識的人，相較上一年調查結果都有提升。不過，民眾黨發文大酸，實際上平台提案被採參的比率僅有0.43%，這樣的平台不僅無效，也無法真實回應民意趨勢，更轟「執政黨別只會大內宣」。
民眾黨於臉書發文表示，截至2020年8月，該平台的9026則提案中，達5000人附議的有202件，但最終全案參採件數只有39案，超過160件附議成功的案件被忽視，根本無法真實反映民意。民眾黨指出，就連民眾黨去年10月提案的「『標』萊豬，護食安！」，要求政府落實源頭管理、新增特定或號、再製品標示加註萊劑等主張，也在突破5000人附議後被國發會以「決定不參採提案人之訴求」進行回應，其態度消極便由此可見。也因此在1月26日審議經濟委員會相關預算時，民眾黨提案凍結國發會「公共政策網路參與平台」預算1000萬元並獲得朝野支持，「因為我們認為這樣的參採率根本毫無效率，也沒有確實反映民意」。民眾黨說，希望國發會不要只見滿意度就沾沾自喜，而是把實績端出來，確實的把人民的提案採納、進用，才能真正讓平台發揮本身應有的效用，而不是淪為彰顯政府有在和人民溝通的象徵擺設。新聞來源為Newtalk 新頭殼