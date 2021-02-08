買房與買車是許多人在漫長人生中，花最多錢的時刻，也最能考驗你看待金錢的方式，而如何看待金錢，則與你的財富表現息息相關。快跟著知名命理老師艾菲爾的測驗來模擬一下自己買房、買車的體驗，想知道自己現在和未來財運走勢如何嗎？趕緊來測測看吧！

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Q1.如果你打算要買一輛新車，會怎麽規劃這筆買車基金呢？（測你人生金錢觀的致富方式）

a.存到至少車價的一半，才支付頭期款。

b.不會刻意存頭期款，如果剛好財運爆棚或身邊有閒錢才會去買。

c.盡可能用貸款的方式買車，像是把房貸增貸一些，當成買車頭期款使用。

結果分析：

a.花昨天的錢，苦幹實幹派

你的金錢觀，建立在強烈的不想欠債感，就算是可以分期付款買的東西，你也盡可能會存下多一些的預備金，若套用在工作上，你則是苦幹實幹的風格，不幻想一夕致富，更適合一點一滴的賺錢、存錢，像是呼吸一般的踏實，成為赢在終點的烏龜。

b.花今天的錢，找機會派

你一方面不喜歡欠債，但又不太能完全克制自己的慾望，折衷的方式就是用當下皮包或戶頭裡的錢來消費，偶爾會破壞存錢的計劃，但基本上財務不會出大狀況。套用在工作上，你為了提升享受的幅度，可能適合找尋額外的賺錢機會，像是下班後的兼差，總的來說，你的物質生活將比同級人舒服一截。

c.花明天的錢，用錢滾錢

對你而言，看待錢的方式是跨時間的，舉例來說，能分期付款的東西，你就會傾向分期，不僅僅是當下隻要拿出一部分的金錢，而是能留更多的現金靈活運用，靠着投資等方式賺進更多錢，而你的存錢狀態可能會大起大落，比一般人有財富自由的機會，但也可能出現無法負擔的開銷。

Q2.你最近有買房或是高額消費的念頭嗎？（測你的短期財富表現）

a.沒有。

b.一直以來都有，已經排定存錢計劃。

c.最近剛好萌生念頭，準備努力賺錢。

結果分析：

a.先蹲後跳

近期的你或許會覺得工作上或是理財上進入停滯期，偶爾衝動購物或是跟朋友吃大餐更讓你對戶頭有些愧疚，但意識到問題的你，將默默進入省錢模式，下意識的找尋更多賺錢的機會，等到時機正確將會先蹲後跳，荷包回血。

b.平穩表現

你還是照著一直以來的財務計劃在安排金錢的使用，最近可能在存錢上早已達標，或是稍有落後，但都跟設定的目標相去不遠，預期的未來也會持續運作下去，踏實的存錢、不過度消費，不追求頂標，但贏過平均就已經是不錯的成績。

c.財運爆發

最近的你是否感覺財富的眼睛睜開了呢，比較容易想到賺錢的點子，或是看到投資的機會，或許怕怕的不敢去做，但投入了都能得到不錯的效果，接著可能會出現過度自信的情緒，導致賺錢績效小小下滑，但總的來說正處於財運爆發期。

▲從買房、買車的心態，測你當下與未來的「財運走勢」。（示意圖／NOWnews資料照）

Q3.好多人覺得房價頗貴，如果你要買房，會怎麽看待房子的價格？（測你的長期財富表現）

a.太貴只是因為自己賺錢能力不足，想自住還是會買。

b.覺得太貴，希望在相對低點買進。

c.用投資的角度來衡量，只要還有賺頭，就不嫌太貴。

結果分析：

a.曲線向上

大家都幻想著自己的財富可以直線累積，但不墨守成規的你，願意花更多的時間和精力嘗試職業生涯的各種可能性，財富表現則呈現起起伏伏。不過，隨著人生歷練增加，決策精度上升，你的長期財富表現將曲線向上，在焦慮與希望中成長。

b.厚積薄發

你的致富關鍵將是存錢的毅力，不喜歡耗費過多力氣開源，但有足夠的耐力節流，隨著職業生涯的成長，薪資提高、投資複利效果出現，輔以少少的開銷，你的長期財富表現看漲不跌。

c.大起大落

賺錢這件事可以憑著努力，得到不錯的成績，但這無法讓你滿足，在希望有更好物質生活的強勁動力下，你可能會忍不住進入高風險、高報酬的賺錢領域，未來的財富表現將呈現大起大落，你的心智承受度則在過程中快速提升。

Q4.若今天朋友跟你借車，卻不小心在停車時刮到你的愛車，事後，他表現出沒有發現這件事的模樣，你會怎麽做呢？（測如果借別人錢，是否能收回來？）

a.委婉的跟他說，不會直接談到維修金額。

b.直接跟他說並提出維修金額。

c.借車前就會考量這種可能性，為了不發生這樣的事情寧願不借。

結果分析：

a.可以，但覺得痛苦

借人錢，本來就應該要回收，而你不喜歡造成別人的困擾，往往會覺得催人還錢，搞得像是自己有錯一般，不過，基於你更不喜歡造成自己錢包的困擾，最後都還是會狠下心催債，告訴自己不要再輕易借人錢。

b.可以，一切照規矩來

理性的你，能夠輕易地忽視無謂的情感，至於借錢還錢，是天經地義，你可以不帶感情的催債，也不會因此破壞跟對方的關係，你會讓對方知道事情一碼歸一碼，按時還錢，大家就還是好朋友、好家人。

c.不行，覺得借人錢就是送人錢

你習慣避免心理的困擾，也傾向於不要把金錢帶入人際關係，基本上你不愛借別人錢，如果對方真的來求你，你寧願衡量一筆自己能夠負擔的金額，然後當作把錢送給他，當然你也不是散財童子，借太多次可是不行的。（編輯：許苡晴）

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