韓國外送員遭羞辱「像乞丐」！女老師嗆：不讀書才送外賣
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-08 09:57:05
隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，帶動各地的「宅經濟」快速成長，韓國原本就非常興盛的外送服務，因為在家用餐的人數變多，加上失業率因疫情飆高，不少被裁員或是收入銳減的人力當起外送員。但最近韓過卻爆出有補習班老師寫錯地址，讓外送員在外苦等之外還對其進行人身攻擊，污辱外送員「沒有好好讀書」、「刺青、邊聽音樂（邊騎車）」等，引發韓國輿論撻伐。
根據韓網描述，某補習班老師透過外送App訂購咖啡，但因為填錯地址導致外送員跑了兩趟才找到地方，並在寒冷的天氣中等待許久。因此，外送員終於找到補習班位置後，向買家其收取額外一趟的外送費共3000韓元（約75台幣元）的外送費；但補習班老師仍遲遲不肯下樓，拖了近10分鐘才付款。事後，補習班老師卻打電話向外送平台客訴，對著外送平台代理商大罵一頓。外送平台代理只好在網路論壇「搞笑大學（웃긴대학）」以「昨天太無語了⋯⋯因為生氣所以在這裡發文」發表文章，並上傳了一段錄音，內容是該名補習班女老師辱罵的電話錄音（目前該篇貼文已被刪除）。女老師對著客服一頓發火，說這些人（外送員）是因為什麼都不會、外送員不看學歷所以才會從事這個行業，對於自身的問題毫無悔意，炫耀自己什麼都不做也能賺3萬（約750台幣），一個禮拜就能賺到1000萬韓元（約25萬台幣）。對話過程中，外送平台客服一度出言制止補習班老師「客人，請您好好想想再說出口」，並強調外送員很辛苦，且不少人把外送當成本業，希望對方能夠尊重。但補習班老師卻不斷轉移焦點，批評外送員都吵鬧的騎著摩托車、刺青，強調自己沒有不付錢，但吵著要3000韓元外送費的人很像乞丐，又說外送員可能感染COVID-19。事件在網路上曝光後，引發韓網熱烈討論，一面倒的批評補習班老師態度惡劣，甚至有人起底補習單就是「清潭April語學院」一度成為當日韓網熱搜關鍵字。然而，涉事的補習班分校班主任在記者會上表示女老師並非「老師」，只是負責接送學童上下學的助理，並在事發後第二天就已辭職，同時以暗示威脅公布錄音、補習班名稱的網友，強調自己曾經從事媒體業工作，若導致補習班經營出現問題，可能會對在網路上發表言論的人採取法律行動，再度引爆網友怒火。隨著事件逐漸發酵，清潭April語學院總公司出面發表聲明，表示作為教育機構必須對品格負起更大的責任，未來總公司將與加盟分校一起加強員工訓練，以防類似事件發生。同時，對於造成外送員身心上的不適感到非常抱歉。