中駐美大使談2國關係 直指：言行強硬不是有效外交政策
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-08 12:06:20｜2021-02-08 12:08:42
美國總統拜登(Joe Biden)上任以來，雖然對中國的政策不若川普時期強硬，但也數度針對北京對民主、人權、台海的威脅進行批評，將與中國保持合作但同時競爭的關係。中國駐美國大使崔天凱近日接受外媒專訪時表示，言辭或手段強硬，都不是有效的外交政策，呼籲美方展現尊重及善意，好使雙方關係朝有利方向發展。
綜合外媒報導，崔天凱6日接受美國有線電視新聞網《CNN》主播扎卡瑞亞（Fareed Zakaria）採訪，談到每個國家必須捍衛的核心利益和價值時，崔天凱表示，中國的核心就是國家主權、統一和領土完整。崔天凱強調，既是核心利益，中方便會盡全力捍衛、不會改變，舉例來說，香港是中國的一部分，治理香港的法律依據是中國憲法和香港《基本法》，而不是什麼《中英聯合聲明》，倘若一國的主權受到挑戰，中國內地和香港的制度都會受到嚴重威脅，所以中方堅持一國兩制的政策方針，認為這是建立在一國的安全和完整上。至於被指控對新疆維吾爾族實施種族滅絕，崔天凱則聲稱，過去40年裡新疆維吾爾族人口增加1倍之多。崔天凱也提到，希望美國能展現尊重和善意，言行強硬不會是有效的外交政策，而被問到中方新強硬外交政策的背後原因時，崔天凱則說北京的對外政策一貫，沒有實施所謂的新政策，就是講究和平和獨立自主，認為美國不應插手干預別的地區，否則只會帶來不穩定。