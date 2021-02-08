遭妝髮師指控磨蹭大腿 曾國城「未來更謹慎」發聲了
記者羅凌筠/台北報導
2021-02-08 13:36:28｜2021-02-08 13:38:41
曾國城遭雞排妹點名錄影擁抱時大力撞胸，身陷性騷擾疑雲，近日一名廣告女導演馮云加碼報料，擔任曾國城妝髮師時，曾被他「用手和腿很紮實亂滑亂磨蹭著我的大腿」，對此，曾國城打破沉默：「未來，我會更加謹慎小心，避免因為工作和節目內容讓任何人有不舒服的感受。」
馮云在臉書寫出當年與曾國城工作的經驗，「20出頭歲的我，是不是愛穿低胸緊身服去做妝髮師我已經忘記，不過倒是記得很清楚，當我幫曾先生化妝的時候，他用手和腿很紮實（或者說很故意的）亂滑亂磨蹭著我的大腿，（當時手有沒有故意的碰到胸部我模糊了，應該有吧），不過當下感覺到現在都還很清楚：『ㄟ⋯⋯這人的動作怎麼那麼奇怪？』後來才能從驚嚇回過神來，才感覺到噁髒，後面幾個小時的錄影都帶著厭惡和恐懼的心情，逃回家後，接下來就回絕了這個節目之後的妝髮工作。」馮云說：「事情過了快20年，幾年前我在迪化街走路時，看見這位曾先生的人形立牌正捧著自家的麵在賣，我光看了一眼就覺得嘔嘔嘔，髒。剛好這幾天頻頻看見雞排妹講性騷擾的沸沸揚揚，也看見了她也指名了這位曾性（姓）主持人，當我看見曾回覆說：抱歉自己肚子比雞排妹的胸部大，心想這什麼跟什麼啊？我心裡對這人厭惡感受翻到喉嚨了，心想埋了20幾年的噁心感都沒融掉啊。」對於馮云的指控，曾國城透過經紀公司聲明：「出道30年來，跟我共事過的工作人員和藝人超過上千人，大家應該都能感受到我對工作的熱忱。未來，我會更加謹慎小心，避免因為工作和節目內容讓任何人有不舒服的感受。希望無論男女老幼，每一個人在工作或生活上，都能受到尊重與關懷，謝謝大家。」
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