台股去年成績亮眼 蔡英文：牛年也要牛市大發
記者劉育辰／台北報導
2021-02-08 13:44:53｜2021-02-08 13:46:53
總統蔡英文今（8）日上午前往視察台灣證券交易所時提到，去年台灣因團結防疫，經濟逆勢成長，台股的表現更是「價量齊揚」，接下來在後疫情時代，政府要確保台灣持續把握全球供應鏈的關鍵位置，成為高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展的4大中心，共同打造出更公平、更永續的台灣。
蔡英文今日前往證交所視察，並聽取證交所董事長許璋瑤針對「台灣資本市場現況與未來」。蔡英文表示，去年一整年，在全民團結防疫下，台灣經濟逆勢成長，資本市場也展現出強勁的韌性。去年台股價量齊揚、表現亮眼，不但大盤指數屢創歷史新高，上市櫃公司超過1,700家，總市值也達到了49兆元，充分發揮出資本市場籌資跟流通的功能。蔡英文接著指出，今年以來台股持續熱絡，每日平均成交量突破3,000億元，創下投資人、企業界及政府稅收的三贏，尤其是去年度證交稅多達1,500多億元，創下歷史新高，為國家整體的歲入貢獻良多。可以肯定的說，在「牛年」開始之前，「牛市」已經先到。這一切的好成績、好消息，很大一部分要歸功於證交所的努力。蔡英文表示，今年也正好是台灣證券交易所成立滿60年，過去60年來，證交所見證了台灣經濟的成就，也是支持台灣企業的重要力量，接下來政府更要超前部署，在後疫情的時代，確保台灣持續把握全球供應鏈的關鍵位置，成為「高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展」的4大中心。而在這樣的目標下，金管會也推出3年期的「資本市場藍圖」，持續營造公平效率、創新開放，而且國際化的資本市場。尤其在「綠色金融2.0」的部分，政府鼓勵投資人更重視企業在ESG（環境、社會、公司治理）方面的績效，透過每一次的投資跟金融決定，共同打造出更公平、更永續的台灣。最後，蔡英文也勉勵金管會和各個證券周邊機關，繼續督促企業強化公司治理，保障投資大眾的權益，維持資本市場的穩健成長；並表示，展望新的一年，共同努力，一起團結防疫，讓牛年「牛市大發」，拚出一個好年。