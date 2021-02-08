想喝牛奶卻被「這隻」盯上　上班遲到想喊冤：都是牠啦！

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這隻超喜歡牛奶的貓咪目前一歲不到，叫做MINIRA（みにら），這天主人上班快遲到，在家裡迅速吞早餐時，MINIRA迅速衝來抱住牛奶，讓主人不禁分心，不小心就遲到了，於是將照片發上推特，並詢問大家：「因為牠太喜歡牛奶而使我遲到，把這張照片給公司看可以嗎？」。

如此可愛的照片在推特上得到33.9萬個喜歡，網友紛紛於下頭回覆：「老闆：沒問題！天天遲到都沒關係！」、「牛奶小偷（x）時間小偷（o）」、「舔杯子是在幻想嗎ＸＤ」、「太可愛了～」，但大多數的貓都患有乳糖不耐症，若餵食牛奶可能會成腹瀉，建議改餵寵物專用的奶粉會比較安全喔！。（編輯：李惠婷）