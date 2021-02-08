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想喝牛奶卻被「這隻」盯上　上班遲到想喊冤：都是牠啦！

文/寵毛網

2021-02-08 22:00:00

早上想喝牛奶卻被「這隻」給釘住！（圖／Twitter@minira_diary）
▲早上想喝牛奶卻被「這隻」給釘住！（圖／[email protected]_diary）
是要選「準時到公司」？還是要繼續看這隻可愛的貓貓呢？家裡有寵物的人都知道，平常不管相處如何，只要你手拿食物，這時頭頂宛如被一個隱形聚光燈壟罩，全場就你最亮眼！而[email protected]_diary則每一天早上都有如此亮眼的時刻，但這開心時光卻正逢快遲到的「上班前」，眼前的萌貓貓和打卡鐘，究竟該選哪一個呢？
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▲MINIRA：哇！！是牛奶！！（圖／Twitter@minira_diary）
▲MINIRA：哇！！是牛奶！！（圖／[email protected]_diary）
▲抱著杯子、狂舔杯外緣（圖／Twitter@minira_diary）
▲抱著杯子、狂舔杯外緣（圖／[email protected]_diary）
▲MINIRA：你怎麼自己喝了一半（失望臉）（圖／Twitter@minira_diary）
▲MINIRA：你怎麼自己喝了一半（失望臉）（圖／[email protected]_diary）
▲MINIRA：不重新倒一杯，我不放開！（抱緊）（圖／Twitter@minira_diary）
▲MINIRA：不重新倒一杯，我不放開！（抱緊）（圖／[email protected]_diary）
這隻超喜歡牛奶的貓咪目前一歲不到，叫做MINIRA（みにら），這天主人上班快遲到，在家裡迅速吞早餐時，MINIRA迅速衝來抱住牛奶，讓主人不禁分心，不小心就遲到了，於是將照片發上推特，並詢問大家：「因為牠太喜歡牛奶而使我遲到，把這張照片給公司看可以嗎？」。 
▲MINIRA：自己愛睡覺，怎麼賴給我捏～（圖／Twitter@minira_diary）
▲MINIRA：自己愛睡覺，怎麼賴給我捏～（圖／[email protected]_diary）
▲MINIRA：你快去上班吧！覺的話我替你睡了！（圖／Twitter@minira_diary）
▲MINIRA：你快去上班吧！覺的話我替你睡了！（圖／[email protected]_diary）
如此可愛的照片在推特上得到33.9萬個喜歡，網友紛紛於下頭回覆：「老闆：沒問題！天天遲到都沒關係！」、「牛奶小偷（x）時間小偷（o）」、「舔杯子是在幻想嗎ＸＤ」、「太可愛了～」，但大多數的貓都患有乳糖不耐症，若餵食牛奶可能會成腹瀉，建議改餵寵物專用的奶粉會比較安全喔！。（編輯：李惠婷）
 
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