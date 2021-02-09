習近平將主持中國中東歐峰會　多國領導人拒出席

（中央社台北9日電）中國國家主席習近平今天將在北京透過視訊主持中國—中東歐國家領導人峰會並發表主旨談話。德媒日前報導，已有多國決定回絕中國邀請，國家領導人將不會出席，最多指派較低階官員與會。
中國外交部官網今天的公告顯示，這場峰會由中方倡議，「中東歐國家領導人或高級別代表以及中國—中東歐國家合作觀察員代表將應邀出席」。另據官媒新華社報導，這場峰會舉行前夕，中國國務委員兼外長王毅與歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）昨晚舉行視訊會議。王毅在會議過程闡述中方在涉新疆、涉香港、及人權等問題上的原則立場等，並指中歐雙方去年共同宣布完成中歐投資協定談判，雙方合作遠大於競爭，共識遠多於分歧，只要堅持從雙方共同利益出發，獨立自主作出決策，就能辦成大事等。中國以經貿合作為名，將觸角伸進中東歐，2012年起每年與波蘭、捷克等中東歐16國的領導人進行高峰會，又稱「16+1合作」。2019年希臘加入後擴大到「17+1」。「17+1」峰會原訂去年年初舉行，因疫情緣故延到今年2月，並改用視訊方式進行。德國「商報」（Handelsblatt）日前引述知情人士指出，中東歐國家對「17+1」機制轉為觀望，原因除了對中國的未兌現投資承諾而感到失望，也與這次峰會太過政治、缺乏經貿內容有關。因此，雖然北京十分重視今天登場的「17+1」中國－中東歐國家領導人會晤，並極力促成波羅的海國家指派高層官員與會，但立陶宛、愛沙尼亞等波羅的海國家與羅馬尼亞決定回絕中國的邀請，國家領導人將不會出席，最多指派較低階的官員與會。「17+1合作」機制原本在歐洲就備受爭議，原因是歐盟國家擔心歐洲會被中國分化。歐盟網路媒體Politico Europe報導，才剛在1月底上任的愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）透過發言人表示，寧可參與「歐盟27+1」的機制、也就是利用歐盟27國的共同政策來應對中國。分析普遍認為，今年多位中東歐領導人婉拒出席，將打擊中國拉攏中東歐的努力。（編輯：繆宗翰/沈朋達）1100209