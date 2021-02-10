馬國防疫人員墜入愛河！穿防護衣拍婚紗照感動網友

新冠肺炎疫情爆發以來，最辛苦的莫過於一線醫護人員，冒著被感染的風險在一線抗疫。近日，在馬來西亞傳出一樁喜事，兩名同為一線防疫人員的護士因疫情而相識相戀，近期決定步入禮堂，還穿上防護衣拍婚紗照，讓一眾網友十分感動。

我是廣告 請繼續往下閱讀

臉書網友「Taufiq Noor」是一名婚禮攝影師，他近日在臉書上分享他幫一對新人—— Pija和Azwa拍攝的婚紗照，只見照片中兩人身著藍白色的防護衣，還戴著口罩和防護罩，與一般身著禮服和西裝的標準婚紗照相差甚遠。

Taufiq Noor 在貼文中解釋，這對新人告訴他，他們是在馬來西亞一處集中檢疫中心認識的，兩人「因疫情而結合」，工作期間都是穿著這套防護裝相處，因此決定以防護衣作為婚紗照主題，來展現出兩人非比尋常的愛情故事。

Taufiq Noor 表示，當天是在峇株巴縣拍攝婚紗，正值中午12點豔陽高照的時候，這對新人身穿包得密不透風的防護衣卻絲毫不覺得熱。攝影師 Taufiq Noor 佩服地說道：「當天拍攝時酷熱難耐，但他們還是很自在的在活動，並表示他們早就習慣穿防護衣活動，也已經習慣滿頭大汗」。

當然，這對抗疫愛侶後來也褪去防護衣，改穿禮服和傳統服飾亮相。兩人的愛情故事讓攝影師忍不住稱讚道：「他們真的很堅強」，婚紗照上傳至臉書後也感動一眾網友，紛紛留言送上祝福。