馬國男訂蛋糕送「五個女友」　店家曝：女友名單狂換

情人節馬上就要到來，不少男生們都開始準備禮物以便給女友一個愛的驚喜。不過，對一名馬來西亞男大生而言，這個節日要準備的禮物可不止一份，擁有5個女友的他在蛋糕店一口氣訂購了五款蛋糕分送給不同女孩，讓網友驚呼：「情場高手是你？」

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根據外媒報導，一名位於吉隆坡的蛋糕店「潘朵拉蛋糕」日前在網路上貼出與男客人的對話紀錄，爆料一名擁有「五個女友」的男客人日前向他們訂購了一款芒果口味的低糖、低卡路里全素蛋糕，並一次下單五份，要求在2月14日當天送到他的五個不同女朋友家。

根據對話紀錄，男子還要求店家在蛋糕上附上一個貼心的小卡片寫道：「親愛的寶貝，因為疫情我今年又再一次的不能陪你度過情人節，希望我們的愛情會像這個蛋糕一樣甜蜜」。店家還詢問是否每一個蛋糕上都要寫一樣的話，男子則回答「對」，還表示這次的地址跟上次有點不同，因為有兩個是「新交的」，讓店家哭笑不得。

據店家事後向媒體爆料，這名男子是一名私校大學生，他自去年7月第一次訂購蛋糕開始，已經是第五次回購，而每一次的「女友名單」都不同，第一次時僅送給一個女友；第二次增加到三個，第三次暴增至六個，第四次則回到四個女友，而這次又變成五個女友。

對話紀錄貼出後引起網友們瘋傳，不少網友指出，能在短短半年內女友人數浮動這麼多次，實在很誇張，男方肯定是個情場高手；也有人表示，半年內竟然能買上五次蛋糕，真是造福了店家；還有網友表示，幸好馬來西亞有行動管制令，不然時間根本無法分配。