越南藝術家在蛋殼上鑽四萬個洞　耗時三年成品絕美

根據《四方報》報導，蛋殼雕刻藝術十分講究技巧，更需要大把的耐心才能完成。一名越南藝術家 Nguyen Hung Cuong 就花了3年的時間，在鴕鳥蛋上鏤刻出超過 4 萬個洞，做成一盞裝飾燈，成品美得令人驚艷。

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根據越媒 Zing Newsreports 報導，這名來自河內的藝術家 Nguyen Hung Cuong 今年 30歲，從事蛋殼藝術長達10年，而他最新的作品在該領域創下難度的新巔峰。他共計在一顆鴕鳥蛋上鑿出 45,863 個洞，最小的洞直徑甚至不到 0.2 毫米，肉眼都難以辨識。

要在極薄的蛋殼上雕刻十分不容易，因為蛋殼不光是易碎而已，它具有硬度且沒有彈性，無法直接下刀，必須要很有耐心地反覆劃刀，輕輕、慢慢的琢出一個洞，需要高超的技巧和耐心才能完成，一個不小心就會前功盡棄。而Nguyen Hung Cuong 選的這種鴕鳥蛋蛋殼更厚，因此需耗費更多時間。

▲越南藝術家 Nguyen Hung Cuong 花了3年的時間，在鴕鳥蛋上鏤刻出超過 4 萬個洞，做成一盞裝飾燈，成品美得令人驚艷。（圖／翻攝自IG）

幾年前，一名土耳其藝術家在蛋殼上鑿出1萬2千多個洞，創下金氏世界紀錄，而Nguyen Hung Cuong 在讀到相關報導後，被激起了鬥志，決定要為越南開創一個類似的紀錄。如今成品大功告成，他也拍攝影片上傳至網路，精緻的完成品令網友們大為驚嘆。