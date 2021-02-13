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HBL／淡商拚史上最多11冠　最菜陽明、永仁、北一女踢館

記者鍾東穎/綜合報導

2021-02-13 12:00:00

▲永仁高中楊芷昀上籃。（圖／名衍行銷提供）
▲HBL高中籃球聯賽男、女4強將於3月6、7日登場，尋求衛冕的淡水商工是本屆唯一全勝球隊，力拼跨季16連勝連霸。（圖／名衍行銷提供）
HBL高中籃球聯賽男、女4強將於3月6、7日登場，尋求衛冕的淡水商工是本屆唯一全勝球隊，跨季14連勝，要和「超級新人」領軍的陽明高中爭奪冠軍賽門票，而連5年踏進小巨蛋的永仁高中將對決上屆亞軍北一女中。
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▲淡水商工郭虹廷。（圖／名衍行銷提供）
▲淡水商工郭虹廷。（圖／名衍行銷提供）
淡商手握史上最多10冠，今年力拼2連霸，主將U18隊長郭虹廷在複賽雖沒像預賽那般得分大爆發，但2位學妹趙云楓、菜鳥蕭豫玟接棒，後者複賽曾單場繳出32+21，最後4場比賽場場上双，「三塔」 更加穩固，教頭陳美莉雖強調奪冠非易事，但衛冕軍的確勝券在握。
▲陽明高中張聿嵐。（圖／名衍行銷提供）
▲陽明高中張聿嵐(持球者)。（圖／名衍行銷提供）
8強第4名的陽明要挑戰衛冕軍，高一江子柔與上屆JHBL MVP張聿嵐是觀戰重點，雙衛更被教頭李台英喻為喬丹（Michael Jordan）和皮朋（Scottie Pippen），彼此不能少了誰，兩人賞了永仁8強首敗，不過陽明相隔5屆重返4強，表現還需更穩定，才能挑戰隊史首冠。
▲永仁高中王禹雯。（圖／名衍行銷提供）
▲永仁高中本屆兩度對上北一女中都獲勝。（圖／名衍行銷提供）
永仁雖在8強輸給淡商和陽明，但4強對手北一女則大勝14分，尤其鋒線王禹雯、邱群琋專打「小綠綠」，高三「人氣后」楊芷昀若能適時補上戰力將不可小覷，永仁連4年前進小巨蛋，盼能別再與冠軍擦身而過。永仁上一次奪冠是102學年度完成2連霸。
▲北一女中鋒蔡佑蓮關鍵5分，幫助球隊逆轉普門。（圖／名衍行銷提供）
▲北一女中鋒蔡佑蓮關鍵5分，幫助球隊逆轉普門。（圖／名衍行銷提供）
繼100學年度奪冠後，「小綠綠」連2年踏進4強，彭詩婷8強回歸為鋒線戰力注入強心針，上屆新人后宋瑞蓁維持場均13.3分全隊最佳，而絕殺普門高中奪下4強門票的功臣中鋒蔡佑蓮也將左右戰局，且3人僅是高二，將來還大有可為。
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