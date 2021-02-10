藏曆農曆同天新年 林昶佐：希望流亡藏人有天能回到故鄉
記者吳承翰／台北報導
2021-02-10 15:41:24
西藏新年正好跟今年農曆新年重疊，西藏人權連線發起「為西藏自由而騎」活動，台灣國會西藏連線理事長林昶佐、民進黨立委洪申翰也到現場支持。西藏人權連線舉行藏人傳統的除障儀式，希望2021年疫情能夠緩解、西藏恢復自由，流亡海外的藏人能夠回鄉。
藏台連線理事林欣怡表示，發源自中國的Covid-19疫情仍看不到盡頭，中共對於香港、維吾爾、西藏的人權侵害以至於對台灣的恐嚇有增無減，今日活動參與者將象徵Covid-19的圖像及象徵中共暴政的五星旗放入有「除障多瑪」的箱子中，並用糌粑沾黏身上不好的東西，一起放入箱中，晚上時燒掉箱子，期待Covid-19、中共暴政全部除淨。林昶佐表示，為西藏自由而騎他已經連續出席很多年。他認為，不管新冠肺炎疫情如何，就算疫情散去了，西藏人都處在水深火熱的環境中，台灣近年來不斷聲援西藏、香港、維吾爾，這些人都需要大家給予他們更多能量，他期許新的一年疫情能夠終結，獨裁政權有朝一日瓦解，獲得他們應得的下場，然後藏人能夠回家、達賴喇嘛訪問台灣。洪申翰認為，中共不希望人權工作者、甚至流亡在外的少數民族回故鄉，因為回家能給予一個人力量，而這樣的力量會影響中共政權，很多被打壓的人只能在異鄉過新年，有很多藏人只有在台灣才能享有言論自由、宗教自由。洪希望台灣能成為這些流亡者第二個家，給予他們力量。