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新北三峽｜2021粉嫩登場！大熊櫻花林搶先盛開 交通怎麼去

ReadyGo

2021-02-11 00:30:21

新北三峽｜2021粉嫩登場！大熊櫻花林搶先盛開 交通怎麼去
新北三峽｜2021粉嫩登場！大熊櫻花林搶先盛開 交通怎麼去
三峽大熊櫻花林的三色寒櫻在一月初就迫不及待登場，原名叫熊空櫻花林，是一處以賞櫻為主的觀光農場，農場裡種植了7種櫻花樹，整個花期可以從一月一直到四月中左右，整個春天都可以看到百櫻盛開的美景。
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2021櫻花季｜新北賞櫻景點｜櫻花景點｜三峽賞櫻景點｜三峽大熊櫻花林｜
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圖 / IG @emily56902
受上一波寒流影響，三色寒櫻開花時間較去年晚，但在近日氣溫回升的情況下，第一區的寒櫻已經開始綻放；三色寒櫻約有8000株，可讓遊客欣賞到2月初，貼心的農場主人擔心遊客安危，在地板鋪上地毯防止天雨路滑。
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圖 / IG @lulu790419
園區內沒有餐廳，路邊有零星的攤販，但也沒有禁止遊客帶外食，不妨就戴上野餐墊，做點輕食上山賞櫻野餐去！
三峽大熊櫻花林｜三峽賞櫻景點｜新北賞櫻景點｜賞櫻景點推薦｜2021櫻花季
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圖 / IG @_a.raw_
櫻花品種及開花時間：
2021大熊櫻花林｜2021櫻花季｜櫻花季｜新北櫻花｜賞櫻地點
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三色寒櫻：元旦初陸續盛開～約800棵
台灣八重櫻：國曆一月底至二月初盛開～約1200棵
福爾摩沙櫻：國曆二月初陸續盛開～約300棵
香水櫻：國曆二月中旬盛開～約600株
富士吉野櫻：國曆二月底盛開～約600棵
墨染丶染井吉野櫻：國曆三月中旬盛開～共約800棵
交通
開車：從台北方向來：下安坑交流道
           從三峽方向來：下三鶯交流道
可建議導航＂三峽大熊櫻花林＂沿路皆有＂大熊櫻花林＂指標
公車：沒有公車到大熊櫻花林！
包車：至三峽、永寧捷運站包計程車上山賞花
營業時間：110/1/1 – 4/15 早上7:00 – 下午5:00 過年期間正常開放
入園票價：不分平假日 每人100元 幼稚園以下免費 
電話：（02）2668-1386
地址：新北市三峽區竹崙路228號
美食
來到三峽不少人第一個想到的就是三峽老街，不僅古色古香還有別於都市中不一樣的自在氛圍，放慢步調來這一日遊非常適合，今天就要來盤點前陣子剛造訪的三峽美食，每一間都是銅板價且高CP值，只有在三峽吃得到唷！
>>【新北美食】從早吃到晚！除了三峽老街之外的必吃美食 TOP 9 
三峽美食｜三峽老街｜三峽必吃
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