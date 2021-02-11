下個巴菲特？韓國12歲神童說服爸媽買股大賺43%

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▲權俊表示，從七歲起他就以販售玩具車來存下更多錢。(圖／翻攝路透）

會掀起這股年輕的投資風潮，部分原因是許多千禧世代在家上班，多選擇進場投資，同時也有許多南韓家長對於一昧求高學歷的教育系統感到幻滅。根據數據顯示，南韓15至29歲青年的失業率在一月激增至27.2％，除了受到新冠肺炎疫情影響，也有越來越多種類的工作在過去十年間被機器取代而消失。

權俊的母親李恩珠（Lee Eun-joo）說，也許在現在的時代，大學文憑不再那麼重要，作為一個家長，她選擇讓權俊多接觸商業，而不是上補習班課程。「現在的世界已經不一樣，成為一個獨一無二的人或許比較好。」

權俊表示，「比起進入一流的大學，我會選擇成為一個厲害的投資者」，未來，他還想要做很多公益工作。