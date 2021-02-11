下個巴菲特？韓國12歲神童說服爸媽買股大賺43%
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-02-11 12:36:30
投資不分年紀！南韓一名12歲男童權俊（Kwon Joon）因對財經深感興趣，2020年4月說服爸媽替他開戶，並以自己存下的2500萬韓元（約新台幣63.5萬元）購買股票進行投資，並得到43%以上的收益。
權俊說，他當時聽到電視上一個名嘴的說法，「我真的很認真說服父母幫我開戶，因為我相信專家說的，這是個十年一見的機會。」在韓股跌至十年低點時，權俊選擇買進三星電子、現代汽車等股票，他說巴菲特是他的偶像，比起短期效益他更關注長期投資，讓獲利最大化。根據路透《Reuters》報導，在南韓，近年來出現越來越多年輕的投資散戶，利用過年紅包、販賣玩具、零用錢等存下的資金進行投資，這些投資人也帶動新冠疫情期間南韓股市散戶交易激增。散戶投資人很多都是年輕的青少年，去年南韓散戶投資人的交易額占南韓股票交易總值超過三分之二，相較於2019年僅佔48％上升許多。
會掀起這股年輕的投資風潮，部分原因是許多千禧世代在家上班，多選擇進場投資，同時也有許多南韓家長對於一昧求高學歷的教育系統感到幻滅。根據數據顯示，南韓15至29歲青年的失業率在一月激增至27.2％，除了受到新冠肺炎疫情影響，也有越來越多種類的工作在過去十年間被機器取代而消失。
權俊的母親李恩珠（Lee Eun-joo）說，也許在現在的時代，大學文憑不再那麼重要，作為一個家長，她選擇讓權俊多接觸商業，而不是上補習班課程。「現在的世界已經不一樣，成為一個獨一無二的人或許比較好。」
權俊表示，「比起進入一流的大學，我會選擇成為一個厲害的投資者」，未來，他還想要做很多公益工作。