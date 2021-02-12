彈劾川普審理第2天　民主黨播川粉闖國會畫面

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）彈劾監察人今天在美國聯邦參議院審理前總統川普彈劾案的第2天播出影片，內容是1月6日川粉闖入國會，議員們擔憂自身安危的畫面。
法新社與「哥倫比亞廣播公司新聞網」（CBS News）報導，民主黨彈劾監察人帶著議員們看了數小時的影片，其中有些首次播放的畫面來自監視攝影機與警察隨身攝影機，用意是要提醒參議員與美國人，川普告訴聚集在白宮附近的民眾，他連任不成都因作票之後，川粉闖入國會釀成多麼糟糕的局面。那場混亂造成5人喪命，其中包括一名女子闖入國會山莊後遭到槍殺，另有一名員警喪命。在參院播放的影片還可看到，時任副總統彭斯（Mike Pence）在國會山莊主持拜登擊敗川普的認證程序時，維安人員催促他和家人走下階梯；參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）驚險躲過川粉攻擊，經常反對川普、川普非常討厭的共和黨聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney），則在群眾接近前的最後一刻，才在員警帶路之下離開。影片中還可看到川粉攻擊眾院議長裴洛西（NancyPelosi）辦公室。裴洛西也常遭川普惡言抨擊。川粉闖入裴洛西辦公室時，還一邊高喊「南西（裴洛西），妳在哪啊？南西」，渾然不知她的8名幕僚就躲在同一條走廊的一道門後，裴洛西則已緊急撤離。民主黨籍眾議員、彈劾監察人普雷克特（StaceyPlaskett）表示：「我們從暴民那裡得知，如果他們找到裴洛西議長，就會殺了她。」川普的辯護律師表示，這場暴動不能怪到川普個人頭上，而由於川普已經卸任，彈劾審理根本不合憲。但彈劾監察人認為，川普和他有關選舉舞弊的謊言以及這場暴亂之間的連結顯而易見。普雷克特說：「因為川普總統把私慾、把他對權力的需求，置於他對憲法的職責以及我國民主程序之上，導致國會議員身陷險境。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100211