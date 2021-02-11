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美官員：敏感科技出口中國　拜登打算加強設限

中央社

2021-02-11 15:38:37

▲中國官媒新華社7日連發4篇系列評論，闡述「正確把握中美關係航向」的「4不得」。評論認為，2國「合則兩利、鬥則俱傷」。美中示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 美國高層官員透露，拜登打算就某些出口至中國的敏感科技施加「新的針對性限制」。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國高層官員今天表示，拜登政府為與同盟國家合作，打算就某些出口至中國的敏感科技施加「新的針對性限制」。
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美國總統拜登1月20日上任以來，今天首度與中國國家主席習近平通話。在兩人會談前，美國官員作上述表示。
這位官員於新聞簡報會中告訴媒體，川普政府時期對中國課徵的貿易關稅，在美方與盟國「緊密諮商與檢討」之前，目前並不打算取消。
他說：「在我們檢討的同時，持續對中國課徵關稅，是因為我們不要倉促行事。」
「總統拜登對川普策略最主要批評，不是說他在貿易上對中國採取強硬作法，而是川普單獨行動對付中國，還與我們的盟國對打。」
這位官員說，是否取消對中國貨物的關稅，或是哪些方面要「繼續維持」川普政策，目前都尚未決定。
他說：「其中，就是要確保我們一些可領先中國軍事能力的高度敏感性科技，不能提供給中國。對此，我們要做出更多努力。」
這位官員說，拜登著眼與共和黨人加速共同努力，促進投資於攸關美國經濟優勢的科技領域，包括半導體、生化科技與人工智慧等產業。
根據白宮公布的拜登與習近平通話摘要，拜登對中國的經濟作為、鎮壓香港、在新疆侵犯人權，以及對台灣在內區域的專斷作為表達關切。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1100211
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