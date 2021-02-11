拜登與習近平對話　陳以信：蔡總統機靈、超前部署

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平在昨（10）晚間進行電話會談，而蔡英文總統則是在9日向中國喊話「期待兩岸恢復交流。」對此，國民黨立委陳以信在臉書表示，「美國傳統建制派的菁英外交政策回來了」並說蔡英文總統向中國喊話的舉動是「超前部署」。

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陳以信指出，美國白宮最新發佈拜登總統與大陸國家主席習近平的通話聲明，這可說是拜登總統對中策略的正式起手式，總結過去半年多來拜登團隊對中論述的重要內容，言簡意賅、用字精確、輕重拿捏得宜，顯見美國傳統建制派的菁英外交政策回來了！

他說，聲明中可以分析的點很多，但他認為最重要的就是一個「engagement」，拜登總統強調會基於美國與盟邦利益，與北京展開務實與結果導向的engagements。陳以信指出，這代表華府正式通報北京，川普政府的containment 途徑已經過去，雖然未來美中關係的核心議題不變，還是印太、香港、新疆、台灣等，但美國做法會有極大不同，將以多邊取代單邊，以競合取代圍堵，美國將要重新結合並領導區域盟邦，共同面對北京的挑戰。

文末，陳以信表示，看了今天拜登總統的講話，就覺得蔡總統昨天小年夜講話真是機靈！搶在拜登宣布對中政策轉向之前，先一步向北京遞出善意，超前部署姿態做足，難怪能得華府歡心。國民黨這點就是學不會。